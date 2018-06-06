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В каких случаях регистрация в качестве субъекта предпринимательства не нужна
07.06.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Возможности осуществления в республике Беларусь физическими лицами деятельности без необходимости регистрации в качестве субъекта предпринимательства
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 30 апреля 2018 г.
Развитие экономической активности населения
С целью развития экономической активности населения, стимулирования легального осуществления и упрощения ведения отдельных видов деятельности, налоговым законодательством установлены специальные режимы налогообложения для лиц, занимающихся:
В данных случаях не требуется регистрации в качестве субъекта предпринимательства, не предусмотрено ведение налогового учета, порядок уплаты налогов (сборов) понятен и прост.
РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ремесленная деятельность в республике регулируется нормами Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» (далее - Указ № 364).
Осуществление ремесленной деятельности предполагает соблюдение следующих условий:
Перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане могут осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, содержится в
Указанный перечень не является закрытым и включает все виды творчества, осуществляемые с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
Осуществление ремесленниками видов ремесленной деятельности подразумевает использование различных материалов и предметов. При этом нормами Указа № 364 не предусмотрено ограничений по использованию каких-либо материаловв процессе изготовления изделий ремесленной деятельности, за исключением бивней или клыков слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубов всех животных, а также драгоценных камней и металлов.
В результате использования материалов и предметов физическое лицо производитизделие ремесленного творчества.
Численность ремесленников ежегодно увеличивается. В 2010 году ремесленной деятельностью занимались 4 319 человек, а в 2017 году - 29 371 человек.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА
В целях дальнейшего совершенствования отношений в сфере агроэкотуризма, создания благоприятных условий для его развития, улучшения условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совершенствования сельской инфраструктуры принят
Жилой дом, необходимый для размещения агроэкотуристов, согласно
Субъектам агроэкотуризма
По
Субъекты агроэкотуризма уплачивают один раз в год сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере 1 базовой величины (в настоящее время 24,5 рубля).
Агроэкотуризм становиться все более привлекательной сферой деятельности для физических лиц. В 2010 годудеятельность в сфере агроэкотуризмаосуществляли 1 210 человек, а в 2017 году – 1 821 человек.
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В соответствии с Налоговым кодексом освобождается от налогообложения реализация:
Доходы, полученные от реализации вышеуказанной сельскохозяйственной продукции освобождаются от налогов при наличии:
Заявление, представляемое физическим лицом - членом садоводческого товарищества, должно быть заверено председателем садоводческого товарищества.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ И ВЫПОЛНЕНИЮ (ОКАЗАНИЮ) НЕКОТОРЫХ РАБОТ (УСЛУГ) НАСЕЛЕНИЮ
Перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, при осуществлении которых предусмотрена уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее - единый налог), определен
Так, не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателями, при осуществлении, например,
Указом № 337 гражданам предоставлено право продавать изготовленные ими хлебобулочные, кондитерские изделия и готовые кулинарные изделия на торговых местах на рынках или в иных местах, установленных местными исполнительными органами.
Вышеуказанная деятельность осуществляется физическими лицами самостоятельно. До начала осуществления этой деятельности необходимо:
Более подробно с информациейоб уплате налогов и сборов можно ознакомитьсяна сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (www.nalog.gov.by)в разделе «Налогообложение физических лиц» и (или) по телефону контакт-центра налоговых органов тел.189.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В соответствии с законодательством о государственном социальном страховании лица, осуществляющие ремесленную деятельность и деятельность в сфере агроэкотуризма, вправе добровольно уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН).
При изъявлении такими гражданами, желания участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию им необходимо стать на учет в качестве плательщиков взносов в органе Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд) по месту своего постоянного жительства в Республике Беларусь.
Взносы уплачиваются в размере 29 (на пенсионное страхование) и (или) 6 (на социальное страхование) процентов из определяемого ими дохода, но не менее суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.
Уплата взносов осуществляется с даты постановки на учет в органах Фонда ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.
При уплате взносов граждане представляют индивидуальные сведения по форме ПУ-3 в течение квартала, следующего за отчетным годом.
Периоды ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в течение которых производилась уплата обязательных страховых взносов в установленном порядке, включаются в стаж работы для целей пенсионного обеспечения. Доход, из которого уплачены обязательные страховые взносы, включается в заработок для исчисления пенсии.
Пособия указанным лицам исчисляются из размера среднедневного дохода за календарный год, предшествующий году, в котором возникло право на пособия.
Для исчисления пособий принимается сумма дохода, с которой уплачены взносы. Размер среднедневного дохода определяется путем деления суммы этого дохода на число календарных дней года, доход за который принят для исчисления пособий. При этом в число дней, на которое делится доход, не включаются периоды, когда указанные лица не являлись плательщиками взносов в бюджет фонда на социальное страхование.
Пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80 процентов среднедневного дохода за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100 процентов среднедневного дохода за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.
Пособие по беременности и родам назначается в размере 100 процентов среднедневного дохода за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности.
Размер пособия по беременности и родам не должен превышать суммы взносов, уплаченных за период, за который определяется среднедневной доход. При этом если исчисленный размер пособия по беременности и родам ниже минимального размера, пособие по беременности и родам назначается в минимальном размере.
Минимальный размер пособий за календарный месяц устанавливается в размере 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, за два последних квартала относительно каждого календарного месяца освобождения от работы или иной деятельности согласно листку нетрудоспособности.
За назначением пособий лицам, осуществляющим деятельность в сфере агроэкотуризма и ремесленную деятельность, следует обращаться в органы Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщиков взносов. Указанные лица уплачивают взносы за вычетом сумм начисленных пособий.
Если суммы подлежащих уплате взносов недостаточно для выплаты пособий, финансирование расходов на их выплату производится органами Фонда в установленном порядке
Лицам, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается в размере 50 процентов от размера, установленного законодательством. Однако такие лица вправе приостанавливать свою деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и получать пособие в полном размере.
Порядок приостановления деятельности в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и ее возобновления максимально упрощен и представляет собой подачу в налоговые органы заявления соответствующего содержания. При этом граждане могут приостанавливать свою деятельность и возобновлять ее на любой период времени и неограниченное количество раз.
Если деятельность приостанавливается в месяце, в котором она была возобновлена, либо с первого числа следующего месяца – пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается за весь период в полном размере.
Лица, осуществляющие деятельность по реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, и деятельность по реализации отдельных товаров, выполнению (оказанию) некоторых видов работ (услуг) населению не обладают правом добровольного участия в правоотношениях по государственному социальному страхованию и соответственно не имеют права на трудовую пенсию, пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.
При этом вышеуказанные виды деятельности не влияют на размер выплачиваемого пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (пособие выплачивается в полном размере) и не являются препятствием к получению пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (осуществление такой деятельности не является основанием для отказа в назначении пособия или для прекращения его выплаты).
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
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Возможности осуществления в республике Беларусь физическими лицами деятельности без необходимости регистрации в качестве субъекта предпринимательства
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