На защитников Куропат составили по несколько протоколов

В четверг, 7 июня, милиция задержала активистов Ольгу Николайчик и Павла Северинца. Как сообщает БелаПАН , на каждого из них было составлено по несколько протоколов.





Павел Северинец был задержан на улице Мирошниченко возле дома № 58. Позднее была задержана Ольга Николайчик.

Как рассказал Северинец, в Минском РУВД на улице Скорины он провел около двух часов. Там в отношении него составили протоколы за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения.

Ольгу Николайчик доставили в Боровлянское РУВД. На нее были составлены протоколы по статьям 23.34 КоАП (организация несанкционированной акции) и 17.1 (мелкое хулиганство).

6 июня в отношении защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении правил дорожного движения — нахождении пешеходов на проезжей части (п. 17.1 ПДД).

7 июня около полудня протестующие развесили на воротах и заборе комплекса плакаты с информацией о Куропатах и захороненных тут жертвах сталинских репрессий. Спустя полтора часа к ним подошел заместитель главы УВД Минского облисполкома, начальник милиции общественной безопасности полковник Виталий Козлов. Он предупредил активистов, что если они продолжат протестовать, то в отношении них будут составлены административные протоколы.

Акции против открытия развлекательного комплекса возле Куропат длятся с 31 мая. 3 июня здесь прошел разрешенный властями митинг, организованный Консервативно-христианской партией — БНФ, главной темой которого стала угроза для историко-культурной ценности, исходящая от увеселительного заведения.