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Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие зерновых - Белгидромет

12.06.2018 10:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие зерновых - Белгидромет
Надежда Мельчакова. Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие зерновых, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Надежда Мельчакова.

"Ситуация сейчас сложная. Значимых осадков не было в течение месяца. По последним данным наблюдений, на большей части территории запасы влаги в почве недостаточные, во многих районах даже низкие. В ряде регионов ситуация достигла уровня опасного агрометеорологического явления. Что касается зерновых культур, на наблюдаемых полях отмечаются повреждения - пожелтение и засыхание листьев, местами начинается засыхание стеблей. Наиболее поврежденные засухой посевы озимых зерновых культур в Гомельской области убирают на сенаж", - сказала Надежда Мельчакова.

Высокие температуры и низкие запасы влаги неблагоприятны и для льна, трав после укоса. Влагообеспеченность кукурузы, картофеля, корнеплодов в первой декаде июня во многих районах также ухудшилась. В Гомельской области на некоторых полях началось увядание кукурузы. "Дожди, которые накануне прошли местами по Беларуси, возможно, смягчили ситуацию в некоторых районах. Но из-за их локального характера и неравномерного выпадения необходимый запас влаги в почве не восстановлен. До конца недели изменения ситуации не ожидается. Дожди будут редкими и локальными, поэтому в Беларуси по-прежнему будет наблюдаться недостаток осадков", - отметила заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие зерновых, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы гидрологии и...
 
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