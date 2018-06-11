Рассмотрение дела Кныровича возвращается в суд

Рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Александра Кныровича и его коллег продолжится в суде Фрунзенского района. Дело бывшего директора и совладельца «СарматТермо-Инжиниринг» Владимира Дашкевича, из-за проблем со здоровьем которого решили перенести рассмотрение в следственный изолятор, выделено в отдельное производство.
Как сообщал TUT.BY, в понедельник по причине болезни Дашкевича, который из-за проблем со спиной может находиться только в лежачем положении, принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО. Из-за внутренних мер безопасности журналисты не могли присутствовать на этом заседании. Вчера Дашкевича допросили и его дело выделили в отдельное производство. Как предполагают знакомые с ходом судебного разбирательства, - чтобы не затягивать основной процесс.
Напомним, Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Они обвиняются в неуплате налогов и даче взяток чиновникам из системы ЖКХ и энергетики.
Общая сумма налоговых претензий, озвученная Кныровичу, — 3,374 млн рублей. Он частично признал вину.