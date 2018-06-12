ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков и Медведев на заседании союзного Совмина в Москве рассмотрят 14 вопросов

12.06.2018 17:55 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 12 июня. Премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве.

Повестка заседания включает 14 вопросов, сообщает пресс-служба белорусского правительства. Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрят прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ. В центре внимания будет ход выполнения в 2017 году Плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016—2018 годы. Во время заседания планируется "детально рассмотреть" вопросы совершенствования бюджетного процесса Союзного государства "и ряд иных вопросов".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 июня. Премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве. ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика