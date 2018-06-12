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Кобяков и Медведев на заседании союзного Совмина в Москве рассмотрят 14 вопросов
12.06.2018 17:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 июня. Премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве.
Повестка заседания включает 14 вопросов, сообщает пресс-служба белорусского правительства. Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрят прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ. В центре внимания будет ход выполнения в 2017 году Плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016—2018 годы. Во время заседания планируется "детально рассмотреть" вопросы совершенствования бюджетного процесса Союзного государства "и ряд иных вопросов".
БелаПАН.
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Минск, 12 июня. Премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве. ...
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