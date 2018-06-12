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Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры

13.06.2018 09:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры
Во время круглого стола

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время круглого стола с участием деловых кругов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович рассказал о предложении узбекистанской стороны пригласить белорусских партнеров в образуемые в этой стране научно-производственные кластеры. В Совете Республики положительно оценивают эту идею и призывают бизнес воспользоваться такой возможностью. "Условия для совместной работы будут приемлемыми", - подчеркнул спикер верхней палаты белорусского парламента.

Председатель Совета Республики добавил, что стороны единодушны в стремлении дополнять товарное сотрудничество инвестиционным. "Большое внимание при этом уделяем перспективным наукоемким инновационным проектам", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием, конструктивные переговоры. Стороны уверены, что нынешний визит в Беларусь представительной парламентской делегации будет способствовать укреплению двусторонних отношений.-0-

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Об этом сегодня сообщил председатель Совета...
 
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