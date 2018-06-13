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БАЖ: в квартире владельца информагентства БелаПАН проходит обыск
14.06.2018 10:51 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила об обыске в квартире руководителя независимого информационного агентства БелаПАН Алеся Липая.
«Следственные действия проводит Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Однако о каких-то обвинения в адрес руководителя информационного агентства пока неизвестно, так как в квартиру никого из коллег не пускают», — рассказали в БАЖ.
В ДФР КГК пообещали прокомментировать информацию чуть позже.
Главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина не обладает информацией кто и по какой причине проводит обыск в квартире руководителя информагентства.
«Само агентство пока продолжает работать в обычном режиме», — добавила главный редактор.
Телефон самого Алеся Липая отключен.
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Главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина не обладает информацией кто и по какой причине проводит обыск в квартире руководителя информагентства.
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