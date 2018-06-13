БАЖ: в квартире владельца информагентства БелаПАН проходит обыск

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила об обыске в квартире руководителя независимого информационного агентства БелаПАН Алеся Липая.



Алесь Липай. Фото: БелаПАН

«Следственные действия проводит Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Однако о каких-то обвинения в адрес руководителя информационного агентства пока неизвестно, так как в квартиру никого из коллег не пускают», — рассказали в БАЖ.

В ДФР КГК пообещали прокомментировать информацию чуть позже.

Главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина не обладает информацией кто и по какой причине проводит обыск в квартире руководителя информагентства.

«Само агентство пока продолжает работать в обычном режиме», — добавила главный редактор.

Телефон самого Алеся Липая отключен.