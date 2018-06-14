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Забавные штучки в ваши ручки. Подушки анти-сресс. Где их найти в Гродно

15.06.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Современному человеку со стрессовыми ситуациями приходится сталкиваться практически ежедневно. Поэтому так важно, вернувшись домой, успокоиться и расслабиться. Помогут подушки-антистресс. 



Подобная новинка не так давно появилась в продаже, но уже успела завоевать сердца не только взрослых, но и детей. 



Подушки-антистресс в Гродно производит молодая компания «Штучки в ваши ручки», кстати, единственная в своем роде в Беларуси. Небольшой штат сотрудников – 12 человек – создает уникальную продукцию. 



Подобные подушки еще называют «мнушками», так как благодаря особому наполнителю их приятно не только держать в руках и обнимать, но можно сжимать, мять. Миллионы маленьких полистирольных шариков внутри делают ее невероятно мягкой и приятной на ощупь, создавая массажный эффект. 
Положительное воздействие подушки-антистресс наблюдается сразу, как человек берет ее в руки. Уменьшается напряжение, улучшается самочувствие, повышается работоспособность. 

Забавные штучки в ваши ручки. Подушки анти-сресс. Где их найти в Гродно


А все дело в легком воздействии подушки на нервные окончания человека, что создает успокоительный эффект, переключает и настраивает на положительный лад. 



Яркая расцветка также улучшает настроение. Веселый дизайн заставляет улыбнуться – большинство антистрессовых подушек выполнены в виде забавных игрушек, которые вносят неповторимость и изюминку в дизайн интерьера. Подушка-антистресс развивает мелкую моторику, особенно актуально это для маленьких детей, которые только учатся разговаривать. Она стимулирует мыслительный процесс, что является важным как для пожилых людей, так и для детей. 



Подушка-антистресс помогает нормализовать давление, убрать отрицательную энергию, которая накапливается за целый день, стимулирует кровообращение в головном мозге. И, конечно же, она способна заменить обычную подушку для сна. 



Подушка понравится людям разных возрастных категорий, к тому же такую можно подарить друзьям, родным, коллегам по работе. Наиболее популярные антистрессовые подушки-игрушки: 


♦ Ждун – этот персонаж является олицетворением постоянного ожидания, вызывая при этом только позитивные эмоции. 



♦ Рыба станет прекрасным подарком для мужчины, увлекающегося рыбалкой. 3D формат, в котором выполнен подобный аксессуар, создает впечатление полной реалистичности. Эта подушка-антистресс может быть выполнена в виде щуки, окуня, судака или другой рыбы. 



♦ Милые подушки-зверюшки – лиса, енот, корова, панда, заяц, зебра и лев, которые так и хочется обнять. 
Подушки-антистресс имеют разнообразные типы исполнения: 



Геометрическая фигура – это может быть круг, квадрат, цилиндр или треугольник. Очень часто такой текстильный аксессуар используется в качестве подголовника, например,  чтобы удобно расположиться на диване за просмотром любимого фильма или чтением интересной книги. 
Полукруг – данная форма разработана специально для шеи. Такую подушку берут с собой в длительное путешествие. Форма полукруга снимает лишнюю нагрузку с шейного отдела. 

Забавные штучки в ваши ручки. Подушки анти-сресс. Где их найти в Гродно


ПРИЧИНЫ КУПИТЬ ПОДУШКУ АНТИСТРЕСС: 

♦ невероятно мягкая и приятная; 

♦ гипоаллергенна и безопасна, 

 не накапливает пыль; 

♦ подходит для детей и взрослых; 

♦ снимает напряжение и стресс; 

♦ высокое качество, производство Республики Беларусь; 
♦ можно стирать; 

♦ подойдет в качестве подарка 
 к любому празднику; 

♦ ваш подарок точно запомнится! 

– У нас собран обширный ассортимент моделей, который позволит сделать подходящую покупку человеку любого пола, возраста и социального статуса, – так игрушка будет выглядеть не детской, а просто универсальным сувениром, – рассказывает директор предприятия Галина Алисова. – Все наши антистрессовые подушки изготовлены из экологически чистых материалов, прошли проверку качества и станут отличным помощником в борьбе с нервным напряжением для вас или ваших друзей, коллег и близких. 



Подушки антистресс – это эффективные тактильные тренажеры, забавные игрушки, снимающие стресс. У нас можно найти любые подарки и сувениры, поднимающие настроение, заряжающие положительными эмоциями и снимающие усталость. 


Купить подушки антистресс можно в Гродно в гипермаркете «Алми» по пр. Космонавтов, 81А и на рынке «Корона» по ул. Горького, 91, зал Б, место Р. Принимаем заявки от организаций, готовы изготовить продукцию под заказ оптом, украсив ее логотипом фирмы. 
Наш адрес: г. Гродно, урочище Пышки, 11, тел. 8 (029) 546-58-40. 
 

ЧТПУП «Штучки в ваши ручки» . УНП 591024525

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Современному человеку со стрессовыми ситуациями приходится сталкиваться практически ежедневно. Поэтому так важно, вернувшись домой, успокоиться и расслабиться....
 
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