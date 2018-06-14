Забавные штучки в ваши ручки. Подушки анти-сресс. Где их найти в Гродно

Современному человеку со стрессовыми ситуациями приходится сталкиваться практически ежедневно. Поэтому так важно, вернувшись домой, успокоиться и расслабиться. Помогут подушки-антистресс.





Подобная новинка не так давно появилась в продаже, но уже успела завоевать сердца не только взрослых, но и детей.





Подушки-антистресс в Гродно производит молодая компания «Штучки в ваши ручки», кстати, единственная в своем роде в Беларуси. Небольшой штат сотрудников – 12 человек – создает уникальную продукцию.





Подобные подушки еще называют «мнушками», так как благодаря особому наполнителю их приятно не только держать в руках и обнимать, но можно сжимать, мять. Миллионы маленьких полистирольных шариков внутри делают ее невероятно мягкой и приятной на ощупь, создавая массажный эффект.

Положительное воздействие подушки-антистресс наблюдается сразу, как человек берет ее в руки. Уменьшается напряжение, улучшается самочувствие, повышается работоспособность.









А все дело в легком воздействии подушки на нервные окончания человека, что создает успокоительный эффект, переключает и настраивает на положительный лад.





Яркая расцветка также улучшает настроение. Веселый дизайн заставляет улыбнуться – большинство антистрессовых подушек выполнены в виде забавных игрушек, которые вносят неповторимость и изюминку в дизайн интерьера. Подушка-антистресс развивает мелкую моторику, особенно актуально это для маленьких детей, которые только учатся разговаривать. Она стимулирует мыслительный процесс, что является важным как для пожилых людей, так и для детей.





Подушка-антистресс помогает нормализовать давление, убрать отрицательную энергию, которая накапливается за целый день, стимулирует кровообращение в головном мозге. И, конечно же, она способна заменить обычную подушку для сна.





Подушка понравится людям разных возрастных категорий, к тому же такую можно подарить друзьям, родным, коллегам по работе. Наиболее популярные антистрессовые подушки-игрушки:



♦ Ждун – этот персонаж является олицетворением постоянного ожидания, вызывая при этом только позитивные эмоции.





♦ Рыба станет прекрасным подарком для мужчины, увлекающегося рыбалкой. 3D формат, в котором выполнен подобный аксессуар, создает впечатление полной реалистичности. Эта подушка-антистресс может быть выполнена в виде щуки, окуня, судака или другой рыбы.





♦ Милые подушки-зверюшки – лиса, енот, корова, панда, заяц, зебра и лев, которые так и хочется обнять.

Подушки-антистресс имеют разнообразные типы исполнения:





Геометрическая фигура – это может быть круг, квадрат, цилиндр или треугольник. Очень часто такой текстильный аксессуар используется в качестве подголовника, например, чтобы удобно расположиться на диване за просмотром любимого фильма или чтением интересной книги.

Полукруг – данная форма разработана специально для шеи. Такую подушку берут с собой в длительное путешествие. Форма полукруга снимает лишнюю нагрузку с шейного отдела.









ПРИЧИНЫ КУПИТЬ ПОДУШКУ АНТИСТРЕСС:



♦ невероятно мягкая и приятная;



♦ гипоаллергенна и безопасна,



не накапливает пыль;



♦ подходит для детей и взрослых;



♦ снимает напряжение и стресс;



♦ высокое качество, производство Республики Беларусь;

♦ можно стирать;



♦ подойдет в качестве подарка

к любому празднику;



♦ ваш подарок точно запомнится!



– У нас собран обширный ассортимент моделей, который позволит сделать подходящую покупку человеку любого пола, возраста и социального статуса, – так игрушка будет выглядеть не детской, а просто универсальным сувениром, – рассказывает директор предприятия Галина Алисова. – Все наши антистрессовые подушки изготовлены из экологически чистых материалов, прошли проверку качества и станут отличным помощником в борьбе с нервным напряжением для вас или ваших друзей, коллег и близких.





Подушки антистресс – это эффективные тактильные тренажеры, забавные игрушки, снимающие стресс. У нас можно найти любые подарки и сувениры, поднимающие настроение, заряжающие положительными эмоциями и снимающие усталость.



Купить подушки антистресс можно в Гродно в гипермаркете «Алми» по пр. Космонавтов, 81А и на рынке «Корона» по ул. Горького, 91, зал Б, место Р. Принимаем заявки от организаций, готовы изготовить продукцию под заказ оптом, украсив ее логотипом фирмы.

Наш адрес: г. Гродно, урочище Пышки, 11, тел. 8 (029) 546-58-40.



ЧТПУП «Штучки в ваши ручки» . УНП 591024525