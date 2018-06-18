Организации АПК Беларуси получат Br59,5 млн на расчеты с МАЗом и МТЗ

Государство намерено поддержать 300 агропромышленных белорусских организаций в погашении долгов за поставляемую им МАЗом и МТЗ сельскохозяйственную технику, что сообщает опубликованный 19 июня Национальным правовым порталом Указ Президента №231 от 12.06.2018.

Как сказано в документе, из республиканского бюджета в региональные предоставят кредитные ассигнования в размере Br59,5 млн. Между тем, самая крупная сумма (Br21,6 млн) на данные цели выделена на Витебскую область, а меньше всего средств (около Br2 млн) получит Гомельская область.

Кредиты из бюджета будут выдаваться организациям АПК на срок до 31.12.2020 под 1 процент годовых.

Как известно, должниками МТЗ и МАЗа являются 300 сельскохозяйственных организаций Беларуси. В Минском регионе таких предприятий 94, в Витебской области – 87, в Могилевской – 45, в Брестской – 32, в Гродненской – 22, и в Гомельской – 20.