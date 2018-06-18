В Верхнедвинске детей поощряют собирать вторсырьё

Возможность заработать карманные деньги предоставило учащимся школ Верхнедвинское райпо, объявив конкурс «Бумага во благо» .

Сбор вторсырья (не только макулатуры) выгоден как заготовителю, так и тем, кто его сдаёт, не говоря уж о чистоте окружающего мира. А в данном случае ещё и учит детей трудолюбию и понятию того, каким трудом зарабатываются деньги.

По условиям конкурса, чтобы попасть в тройку призёров, школьникам необходимо было заготовить свыше 2 тонн макулатуры за 1-е место, от 1,5 до 2 тонн – за второе место и от 1 до 1,5 тонн – за третье. Тройке лидеров предназначались соответствующие денежные премии – 150, 100 и 50 рублей.

Подводя итоги, победителей и участников в торжественной обстановке поздравила председатель правления райпо И. А. Томашевич:

— Вы своим трудом и примером показали, что в нашем конкурсе можно не только участвовать, но и занимать призовые места. Собрать нужное количество вторсырья не так-то просто, но вам это оказалось под силу. Растите настоящими тружениками, а заработанные деньги наверняка пригодятся вам во время летних каникул.

Лидером в сдаче макулатуры стала Полина Ошуркевич, учащаяся 4 класса Освейской средней школы. Ей, как и всем участникам, была вручена грамота, сладкий подарок и денежная премия.

В семье девочки о конкурсе узнали из газеты. Решив поучаствовать, начали собирать макулатуру: в ход пошли старые газеты, с чердаков достали журналы «Нёман» 50-х годов. После ремонта осталась макулатура, и та пригодилась. А ещё помогли соседи-пенсионеры, тоже давали, что могли. В итоге получилось более 2 тонн! Полученные торт и денежная премия пришлись очень кстати: в день награждения отмечала свой день рождения сестра Полины Вероника, так что торт с церемонии награждения попал на праздничный стол. А через неделю младшей сестричке Вике исполнится годик.

Второе место разделили Вероника Юхневич и Диана Гридюшко. Третье место не присуждено никому. Артур Бунта был награждён поощрительным призом как участник конкурса.

— О конкурсе мы узнали из районки и решили принять участие, — говорит Лидия Аркадьевна, бабушка Вероники Юхневич. – В деревне на даче собралось за годы много газет, журналов, собирали и картон. Получилась двойная польза: и на даче порядок навели, и в конкурсе второе место заняли. Если в следующем году будет проводиться конкурс, обязательно будем участвовать.

Поблагодарила Ирина Анатольевна и взрослых: родителей, бабушек и дедушек, без чьей помощи школьникам собрать такое количество макулатуры было бы сложно.

— В прошлом году участников было больше, — говорит председатель правления райпотребобщества И. А. Томашевич. – Нынче приняли участие только 4 человека. Но пусть их результат станет стимулом для других ребят. И в будущем, надеюсь, они не упустят шанс заработать свои личные деньги.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.