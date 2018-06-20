«Ввозной» НДС: как правильно его уплачивать?

Одежду, обувь и многие другие товары в Пинск привозят из России и Казахстана. В том случае, если товар попал в Беларусь из стран-членов Евразийского экономического союза, индивидуальные предприниматели и организации должны помнить об обязательной уплате «ввозного» НДС. Как это делать правильно, рассказали в инспекции Министерства по налогам и сборам по Пинскому району.

Елена Козел, заместитель начальника отдела камеральных проверок инспекции МНС по Пинскому району, отметила, что все предпринимателям при ввозе товаров в Беларусь обязаны оплачивать «ввозной» НДС. Исчислять его ИП должны самостоятельно по ставкам 10 либо 20 процентов, в зависимости от вида ввозимого товара.

Налог уплачивается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки на учет импортированных товаров. Кроме того, в эти же сроки необходимо в налоговые органы по месту постановки на учет предоставить часть вторую налоговой декларации по НДС, заполнить заявление на бумажном носителе о ввозе (в 4 экземплярах) и в электронном виде либо в электронном виде с цифровой подписью плательщика. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие ввоз товаров на территорию РБ и документ, подтверждающий уплату «ввозного» налога на добавленную стоимость.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность с уплатой НДС по ней – в общем порядке или с применением упрощенной системы налогообложения, обязаны создавать и направлять электронные счета-фактуры на портал электронных счетов-фактур МНС Беларуси. Пример их правильного заполнения находится на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в разделе «Электронные счета-фактуры».

Специалисты инспекции МНС по Пинскому району выявляют ИП и организации, которые не уплачивают «ввозной» НДС. За подобное нарушение индивидуальный предприниматель получает уведомление и в течение 10 дней обязан уплатить налог. Неуплата или неполная уплата чреваты штрафом – 20% от неуплаченной суммы налога, но не менее 2 базовых величин.