МИД: Переговоры с ЕС об упрощении визового режима затянулись

В МИД Беларуси прокомментировали решение послов стран — членов ЕС начать переговорыс Европарламентом по корректировке Визового кодекса, а также сообщили, как это может затронуть наших граждан.



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«Принятое решение является очередным этапом процесса корректировки Визового кодекса стран шенгенской зоны, отчасти, в сторону ужесточения. Например, среди предлагаемых изменений планируется установить период подачи визовых заявок не позднее, чем за 15 дней до поездки. Могут быть введены общие требования к выдаче многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет для постоянных заявителей. Правда и то, что консульский сбор может увеличиться до 80 евро. Будут и другие изменения», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В ведомстве считают, что корректировка собственных визовых правил — внутреннее дело Евросоюза, но это скажется и на наших гражданах, желающих посетить страны шенгенской зоны. К такому варианту развития событий в ведомстве призвали быть готовыми.

Там отметили, что Беларусь последовательно и на деле выступает за упрощение взаимных поездок, и вспомнили о введении 5-дневного безвизового режима в Беларуси для граждан стран Евросоюза.

В МИД напомнили, что Беларусь не первый год ведет работу по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Проектом этого документа предусматривается снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ), в целом, упрощенный порядок подачи документов.

«Однако переговорный процесс, действительно, затянулся. Наши партнеры высказали ряд требований, которых нет в аналогичных соглашениях ЕС, например, с Арменией или Азербайджаном. В частности, о необходимости подачи документов исключительно через визовые центры, что, конечно, приведет к удорожанию визовых процедур.

Такие условия в значительной степени политизируют вопросы взаимных поездок и ставят наших граждан в неравные условия, поэтому нам сложно с ними согласиться. Намерены продолжать работу с партнерами из ЕС в целях выработки положений, не дискриминирующих нашу страну и заключения договора на комфортных для граждан Беларуси условиях», — заявил Анатолий Глаз.

Сроки проведения очередных консультаций по проекту еще согласовываются.

Напомним, в числе предлагаемых изменений в Визовый кодекс ЕС — увеличение стоимости въездных документов с 60 до 80 евро.