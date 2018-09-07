ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МНС принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП

07.09.2018 19:05 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МНС принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП
Фото Pixabay

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. Такая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.

Министерство ведет работу по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП, в том числе с учетом планируемых изменений в Налоговый кодекс, и предлагает всем заинтересованным принять участие.

Предложения можно направить в Министерство по налогам и сборам до 14 сентября на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой "Учет ИП".

Проект закона, предусматривающий изложение Налогового кодекса Беларуси в новой редакции, размещен на сайте Министерства финансов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов индивидуальными...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Могилев примет 5-й Форум регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика