Правительство готовит предложение об очередном повышении пенсий

Правительство готовит предложение на рассмотрение Главе государства о повышении в ноябре размера пенсии приблизительно на 5%, сообщил Премьер-министр Сергей Румас, выступая перед депутатами.



Если это предложение будет поддержано, то пенсия в 2018 году увеличится более, чем на 20%. В сравнении с ожидаемой инфляцией (в течение года она оценивается на уровне 6%) получится соотношение пенсии и средней зарплаты, которого не было за всю историю суверенной Беларуси, отметил Премьер-министр.

Решение о повышении пенсий в 2018 году принималось дважды: пенсии выросли на 5,5% в мае и на 10% в августе. На сегодня размер средней пенсии по возрасту – 375 рубля, сказал Сергей Румас.

Одной из задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы является обеспечение соотношения размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной зарплаты на уровне не ниже 40 %.

Тем не менее, Правительству не удалось достигнуть выполнения целевого показателя. По итогам за январь-август 2018 года соотношение составляет 36,2%.«В оставшееся время до конца года решить эту проблему невозможно, чтобы достигнуть уровня 40 %, надо поднять пенсию практически на 50%», – пояснил Сергей Румас. Причина, по его словам, в резком росте заработной платы в этом году, за которым не успели угнаться пенсионный фонд и бюджет.

«На 2019 год Правительство однозначно ставит себе целевую задачу достигнуть 40-процентного соотношения пенсии и средней зарплаты», – пообещал он.