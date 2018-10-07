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Правительство готовит предложение об очередном повышении пенсий
08.10.2018 — Новости Экономики | Полесская правда
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Правительство готовит предложение на рассмотрение Главе государства о повышении в ноябре размера пенсии приблизительно на 5%, сообщил Премьер-министр Сергей Румас, выступая перед депутатами.
Решение о повышении пенсий в 2018 году принималось дважды: пенсии выросли на 5,5% в мае и на 10% в августе. На сегодня размер средней пенсии по возрасту – 375 рубля, сказал Сергей Румас.
Одной из задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы является обеспечение соотношения размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной зарплаты на уровне не ниже 40 %.
Тем не менее, Правительству не удалось достигнуть выполнения целевого показателя. По итогам за январь-август 2018 года соотношение составляет 36,2%.«В оставшееся время до конца года решить эту проблему невозможно, чтобы достигнуть уровня 40 %, надо поднять пенсию практически на 50%», – пояснил Сергей Румас. Причина, по его словам, в резком росте заработной платы в этом году, за которым не успели угнаться пенсионный фонд и бюджет.
«На 2019 год Правительство однозначно ставит себе целевую задачу достигнуть 40-процентного соотношения пенсии и средней зарплаты», – пообещал он.
По информации
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> Правительство готовит предложение на рассмотрение Главе государства о повышении в ноябре размера пенсии приблизительно на 5%, сообщил Премьер-министр Сергей...
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