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Кто из белорусских бизнесменов делает из Шкловщины "район-сказку"?
17.10.2018 09:43 — Новости Экономики | Tut.by
Наряду с приличными суммами из бюджета, которые сделали из родного белорусскому президенту Шкловского района самый передовой регион Беларуси, в местную экономику активно вкладывают деньги бизнесмены.
Кто они?
Точно неизвестно, сколько средств инвестировало государство, чтобы из отдельно взятого района сделать «сказку», которую на прошлой неделе Александр Лукашенкопродемонстрировал российскому президенту Владимиру Путину.
Свою лепту в позитивную экономическую картинку на Шкловщине вносит группа весьма влиятельных предпринимателей, выстраивающих свои бизнесы с активным участием государства.
Первым из них стал акционер «Амкодора» Александр Шакутин. В 2005 году он взял на баланс одно из сельскохозяйственных предприятий района «Любиничское» (новое название «Амкодор-Шклов») и благодаря финансовой поддержке превратил его в одного из лидеров агросектора Могилевской области.
В 2016 году Александр Шакутин масштабировал сельскохозяйственный бизнес. С одобрения верхов на базе «Амкодор-Шклова» и двух других хозяйств района («Новогородищенское» и «Большие Славени») бизнесмен создал холдинг «Купаловское». Александр Лукашенко не исключил, что «Купаловское» в перспективе может быть объединено с предприятием «Александрийское».
С 2005 года бизнесмен стал владельцем контрольного пакета «Амкодора», включил в него в рамках приватизации несколько госзаводов, создал еще два холдинга в машиностроении, допущен к переработке нефти и китайским кредитам и на эти ресурсы строит новые заводы и гигантский «Шантэр Хилл» на проспекте Победителей в Минске.
В 2009 году государство неожиданно приоткрыло двери для внешних инвесторов в один из самых закрытых секторов национальной экономики — молокопереработку. Право закупать дешевое белорусское сырое молоко и делать из него высокомаржинальные молочные продукты получили Андрей Бесхмельницкий и Андрей Блох из российской компании «Юнимилк».
Они — бывшие партнеры российского олигарха Романа Абрамовича, который некоторое время вел бизнес на территории Беларуси. Владельцы «Юнимилка» создали в Беларуси два совместных предприятия. Одно из них — «Юнимилк-Пружаны» на базе крупного переработчика Пружанского молочного комбината, второе — «Юнимилк-Шклов» на среднем по мощностям Шкловском маслоделательном заводе. В 2010 году российские бизнесмены продали весь бизнес французскому конгломерату Danone.
Таким образом, Danone Belarus является самым крупным и одним из немногих иностранных переработчиков белорусского молока. По итогам 2017 года по выручке местное подразделение французской корпорации заняло четвертое место после «Савушкина продукта», Слуцкого сыроделательного комбината и могилевской «Бабушкиной крынки».
Павел Топузидис и Виктор Петрович, до недавних пор владевшие единственной частной табачной фабрикой и застроившие торговыми центрами «Корона» практически все крупные города в Беларуси, открыли еще один центр в Шклове. Он начал работу в мае 2018 года.
Отметим, что в областном центре — Могилеве — «Короны» нет, а также то, что в шкловском торговом центре действует единственный вне Минска детский развлекательный центр Discavery.
В июле этого года владельцы «Табак-инвест» открыли мини-«Корону» в еще одном близком главе белорусского государства населенном пункте — в Копыси.
В последнее время на Шкловщину двинулся один из самых динамично развивающихся бизнесменов Беларуси — владелец нефтетрейдера «ЭнергоОил», МТБанка и мясокомбината и свиноферм «Велес-Мит» Алексей Олексин. Одна из его компаний — «Белнефтегаз» начала эксплуатацию фотоэлектрической станции «Шклов» и инвестировала в спортивные площадки в деревне Александрия.
Алексей Олексин — является одним из совладельцев национального логистического оператора «Бремино групп», строящего суперкомплекс под Оршей. Его компания «ЭнергоОил» с 1 августа 2018 года стала эксклюзивным представителем табачных изделий Гродненской табачной фабрики «Неман» на территории Беларуси (немного раньше — еще и дистрибутором Philip Morris), а также получила разрешение на создание товаропроводящей сети табачных изделий и строительство новой табачной фабрики.
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Наряду с приличными суммами из бюджета, которые сделали из родного белорусскому президенту Шкловского района самый передовой регион Беларуси, в местную экономику...
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