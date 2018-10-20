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Чалый по-быстрому. Сработает ли план Лукашенко по спасению колхозов

21.10.2018 12:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 2 октября подписал указ № 399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций". Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций. Экономист Сергей Чалый объясняет, что же именно изменит этот указ и станет ли он спасением для убыточных колхозов.

 
 
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Экономист Сергей Чалый объясняет, в чем суть нового указа и что он изменит.
 
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