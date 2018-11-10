Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок - Рудый

Кирилл Рудый. Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, сейчас на первый план выходят вопросы маркетинга, захода в китайские сети, создания магазинов белорусских товаров. Ведь, когда наши предприятия реализуют продукцию со склада, в конечном итоге в китайских магазинах цена на белорусский товар возрастает в 5-8 раз, на этой разнице зарабатывают посредники. "Чтобы добавить стоимость к своему продукту и больше заработать, надо доходить до конечного покупателя, открывать здесь производства, свои магазины, все это постепенно надо начинать делать, адаптируя производство под вкусы потребителей. Магазины белорусских товаров в Китае есть, но их открывают китайские бизнесмены. Вопрос в том, что пока белорусские поставщики продают со склада, а не приходят непосредственно на китайский рынок. В то же время, китайские бизнесмены видят перспективы, они раскручивают белорусские бренды, подают наши продукты как экологически чистые, сами открывают магазины под белорусскими брендами. Для нас это только плюс, но хотелось бы, чтобы больше денег приходило в Беларусь", - сказал Кирилл Рудый.

Как отметил посол, преимущество Беларуси в том, что все железные дороги, которые ведут из Китая в ЕС идут через Беларусь. "И на обратном пути мы можем загружать эти железнодорожные контейнеры. У нас за последние 3 года количество контейнерных поездов выросло в 9 раз и количество самих контейнеров по итогам этого года будет около 3 тыс. По итогам 2020 года планируется довести их количество до 5 тыс. Китайские власти субсидируют железнодорожные перевозки, и по стоимости транспортных тарифов они сравниваются с морскими, но при этом они быстрее, чем морские. В итоге наши товары приходят быстрее железной дорогой по тем же ценам, что и морскими перевозками - из Астралии или Новой Зеландии", - отметил Кирилл Рудый.

Он подчеркнул, что китайский рынок - самый растущий в мире. "Сегодня мы уже сравниваем китайские города с европейскими странами. Пекин, условно, это как Швеция по ВВП. Для нас будет достаточно одного города или района целого города для того, чтобы обеспечить его нашими продуктами. И если мы зайдем сюда, выстроим стратегические отношения и нас будут узнавать, то остаться здесь можно навсегда", - добавил дипломат.-0-