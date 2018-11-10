ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок - Рудый

11.11.2018 22:10 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок - Рудый
Кирилл Рудый. Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, сейчас на первый план выходят вопросы маркетинга, захода в китайские сети, создания магазинов белорусских товаров. Ведь, когда наши предприятия реализуют продукцию со склада, в конечном итоге в китайских магазинах цена на белорусский товар возрастает в 5-8 раз, на этой разнице зарабатывают посредники. "Чтобы добавить стоимость к своему продукту и больше заработать, надо доходить до конечного покупателя, открывать здесь производства, свои магазины, все это постепенно надо начинать делать, адаптируя производство под вкусы потребителей. Магазины белорусских товаров в Китае есть, но их открывают китайские бизнесмены. Вопрос в том, что пока белорусские поставщики продают со склада, а не приходят непосредственно на китайский рынок. В то же время, китайские бизнесмены видят перспективы, они раскручивают белорусские бренды, подают наши продукты как экологически чистые, сами открывают магазины под белорусскими брендами. Для нас это только плюс, но хотелось бы, чтобы больше денег приходило в Беларусь", - сказал Кирилл Рудый.

Как отметил посол, преимущество Беларуси в том, что все железные дороги, которые ведут из Китая в ЕС идут через Беларусь. "И на обратном пути мы можем загружать эти железнодорожные контейнеры. У нас за последние 3 года количество контейнерных поездов выросло в 9 раз и количество самих контейнеров по итогам этого года будет около 3 тыс. По итогам 2020 года планируется довести их количество до 5 тыс. Китайские власти субсидируют железнодорожные перевозки, и по стоимости транспортных тарифов они сравниваются с морскими, но при этом они быстрее, чем морские. В итоге наши товары приходят быстрее железной дорогой по тем же ценам, что и морскими перевозками - из Астралии или Новой Зеландии", - отметил Кирилл Рудый.

Он подчеркнул, что китайский рынок - самый растущий в мире. "Сегодня мы уже сравниваем китайские города с европейскими странами. Пекин, условно, это как Швеция по ВВП. Для нас будет достаточно одного города или района целого города для того, чтобы обеспечить его нашими продуктами. И если мы зайдем сюда, выстроим стратегические отношения и нас будут узнавать, то остаться здесь можно навсегда", - добавил дипломат.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Социальный вектор районного бюджета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика