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"Желания говорить про реформы все меньше". Чалый по-быстрому про итоги KEF-2018

16.11.2018 09:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ноябре в Минске прошел Шестой международный Кастрычніцкі эканамічны форум (KEF) «Беларусь в дивном новом мире». Это мероприятие, которое собирает самых влиятельных чиновников, бизнесменов, экспертов и журналистов. Экономист Сергей Чалый подводит итоги KEF-2018 и объясняет, почему необходимости и желания говорить про реформы становится все меньше.

 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре в Минске прошел Шестой международный Кастрычніцкі эканамічны форум (KEF) "Беларусь в дивном новом мире".
 
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