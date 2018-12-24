Правительство России заявило, что договоренностей с Минском о компенсации за налоговый маневр не было

Договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. Такое заявление там сделали в ответ на слова президента Александра Лукашенко о договоренностях по компенсации Минску в связи с налоговым маневром.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было. Договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», — подчеркивает пресс-служба кабмина России.

Напомним, 24 декабря на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией Лукашенко заявил , что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, и он хотел бы знать, почему остановились эти переговоры.

И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: «Мы (Россия. — Прим. редакции) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра». Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, — заявил Александр Лукашенко. — Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение".

Глава государства также отметил, что ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?» — сказал президент.

Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.