|
Медведев подписал документ о создании российско-белорусской группы по спорным вопросам
28.12.2018 19:13 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. Об этом он заявил журналистам 28 декабря, сообщает
Он рассказал, что от российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.
По его словам, руководитель группы с белорусской стороны еще не назван, передает
Создание такой структуры было одним из итогов переговоров президентов Беларуси и России 25 декабря. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов
На 29 декабря
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)