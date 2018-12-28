Путин: я предлагал Лукашенко сыграть в хоккей, но он улетел в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой из-за предновогодних дел. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам.



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По словам российского президента, Александр Лукашенко отказался играть в хоккей и улетел поскорее в Минск, что и понятно «поскольку скоро Новый год».

«Я ему предлагал, но он сказал, что надо быть дома, много дел и вопросов. Но мы с ним договорились, что еще увидимся — и поиграем в хоккей, и на лыжах покатаемся», — добавил Путин.

Напомним, сегодня, 29 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры . Они продолжались около 3,5 часа, но по итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместная пресс-конференция лидеров по окончании встречи не запланирована.

Эта уже третья встреча президентов в декабре, и вторая — за последнюю неделю. По словам российской стороны , предполагалось, что сегодня на встрече ​лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999 года» о создании Союзного государства, а также «финансовые запросы Минска».

О чем говорили президенты — неизвестно. Но на краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями.

Разногласия и Союзное государство

Александр Лукашенко 24 декабря на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией заявил , что Москва обещала компенсировать потери от налогового маневра, который ведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.

По его словам, в течение трех лет из-за налогового маневра Беларусь потеряла почти 4,5 млрд долларов, а до 2024 года страна понесет потери еще на 10,5 млрд долларов. В правительстве России, однако, заявили , что компенсировать потери никто не обещал.

25 декабря Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Итог переговоров прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Президентские переговоры, безусловно, можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный был отмечен рост товарооборота», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что сегодня также обсуждались ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок.

«Как итог — позиции сближены по всем вопросам. Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначены намерения данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики)», — сказала Эйсмонт.