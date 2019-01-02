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Белорусы с 1 января могут беспошлинно ввозить товары не более чем на 500 евро

03.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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 В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, страны - участники союза имеют право лишь ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне. Ранее председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько сообщал журналистам, что ограничения по беспошлинному ввозу товаров до 500 евро не затронут обычных туристов. Он обратил внимание, что белорусы из числа обычных туристов при беспошлинном ввозе не достигают "потолка" установленных лимитов. По его словам, жители приграничья также ввозят товары в объемах и стоимости, далеких от максимальных пределов. Ограничения направлены на тех, кто закупается за границей в коммерческих целях. "Люди, которые для личного пользования ввозят небольшое количество вещей, - здесь никаких вопросов не было и не будет", - подчеркнул Юрий Сенько.-
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/belorusy-s-1-janvarja-mogut-besposhlinno-vvozit-tovary-ne-bolee-chem-na-500-evro-331289-2019/

 
 
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Граждане стран Евразийского экономического союза с 1 января 2019 года могут беспошлинно ввозить в ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро,...
 
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