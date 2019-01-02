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О прогнозе социально-экономического развития Борисовского района на 2019 год

03.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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По итогам работы за 2018 год планируется обеспечить выполнение 6-ти целевых, дополнительных и иных показателей социально-экономического развития из 10-ти установленных.

В части целевых показателей планируется обеспечить выполнение 2-х из 3-х установленных:

  1. экспорт товаров – при задании 120,1% ожидаемое выполнение составит 121,5%;
  2. прямые иностранные инвестиции на чистой основе – при задании 2 млн. долл. США ожидаемое выполнение составит 13,8 млн. долл. США.

Не просматривается выполнение 1 целевого показателя:

  1. экспорт услуг – при задании 103,0% ожидаемое выполнение составит 87,5%.

Из 8-ми дополнительных и иных показателей планируется обеспечить выполнение 4-х:

  1. количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых производств и предприятий) –планируется трудоустроить 1 039 человек при задании 1 030.
  2. ввод в эксплуатацию жилья – при задании на год 68 тысяч квадратных метров общей площади планируется ввести в эксплуатацию 68 тысяч квадратных метров или 100%;
  3. показатель по энергосбережению - при задании «минус» 4,9% выполнение просчитывается на уровне «минус» 4,9%;

4 розничный товарооборот торговли – при задании 105% ожидаемое выполнение составит 105%.

Не выполнение ожидается по 4-м показателям:

  1. производство валовой продукции сельского хозяйства – при задании 104,2% ожидаемое выполнение составит 84,0%. Недополучено продукции на сумму 10,8 млн. руб.;
  2. объем строительно-монтажных работ – при задании 100% ожидаемое выполнение составит 68,8%;
  3. среднемесячная заработная плата – при задании 883,2 руб. ожидаемое выполнение составит 813,1 руб.. Вместе с тем, задание по уровню заработной платы по декабрю текущего года в размере 976,1 руб. планируется к выполнению.

Объем производства промышленной продукции по итогам 2018 года ожидается на уровне 124,9%.

Промышленность Борисовского района является ведущей отраслью народно-хозяйсьвенного комплекса региона, занимает более 11 процентов в областном объеме промышленного производства, представлена 37 организациями, на которых трудится более 21 тысячи человек.

         В 2019 году предприятиями промышленности планируется обеспечить объем выпуска продукции в размере 2 024,2 млн. руб., темп роста в действующих ценах составит 114,9% к уровню 2018 года.

Рост объемов производства промышленной продукции в регионе в 2019 году будет обеспечен за счет развития пищевой и фармацевтической отрасли, предприятий деревообработки, машиностроительного комплекса.

Значительный вклад в объем производства промышленной продукции принадлежит предприятиям пищевой промышленности (удельный вес в общем объеме производства района 27,4%): ОАО «Здравушка-милк» увеличит производство цельномолочной продукции на 55,7%, сыров твердых – на 5,5%, планирует создание новых видов продукции. ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» планирует обеспечить производство промышленной продукции на сумму 83,0 млн.руб., темп роста 105,0%.

Фармацевтическая отрасль (удельный вес 15,1%) представлена ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». В 2019 году прогнозирует рост объема производства до 270,0 млн. руб., темп роста 102%. Продолжается работа по выпуску новых лекарственных средств в рамках реализации инновационного проекта «Реконструкция ампульного производства» (за 2017-2020 годы порядка 60 наименований).

Предприятия деревообработки (удельный вес 14,5%): ИООО «СВУДС экспорт» в 2019 году планирует обеспечить производство промышленной продукции на сумму 100,8 млн. руб., темп роста 123,0%. Предприятие увеличит рост объемов производства за счет ввода в первом квартале 2019г. новой линии сортировки сухих пиломатериалов. ОАО «Борисовдрев» темп роста объема производства к 2018 году в фактических ценах составит 132,0% или 51,3 млн. руб. Рост промышленного производства планируется обеспечить за счет роста уровня загрузки производственных мощностей по производству МДФ до 108,9%, фанерного производства до 97,9%, производства спичек – до 97,3%. Ожидаемый рост объема производства фанеры – в 1,6 раза. ПУП «Бумажная фабрика» Гознака темп роста объема производства к 2018 году в фактических ценах составит 103% или          61,6 млн. руб. Рост промышленного производства планируется обеспечить за счет роста уровня загрузки производственных мощностей - производство тетрадной продукции (29 июня 2018 г. введена в эксплуатацию вторая тетрадная машина «Альфа RF»). ОАО «Борисовский ДОК» планируется приобрести котел, провести замену резервного газового котла, модернизацию 4 сушильных камер. Это позволит нарастить объем распиловки сырья до 140 тыс. куб. метров за год и увеличить со второго полугодия 2019 года объем производства до уровня 108,0% или 51,2 млн. руб.

Машиностроительный комплекс - это организации машиностроения, входящие в холдинг «Автокомпоненты», ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпонеты», которые занимают в общем объеме производства продукции района более 11,0%. Предприятия холдинга прогнозируют увеличить объем производства продукции промышленности в 2019 году на 8,0%, обеспечив объем выпуска в размере 213,2 млн. руб. (увеличение на               16,1 млн. руб.). ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» планирует выпуск новой, модернизированной продукции (стартера, генераторы), а также оптимизацию производственных площадей. ОАО «Борисовский завод агрегатов» продолжит работу по наращиванию поставок на внешний рынок и созданию производства узлов для комплектации двигателей экологического стандарта Euro – 4/5 и выше. СЗАО «БЕЛДЖИ» планирует увеличить объем выпуска продукции в 2,4 раза и произвести 22 тыс.автомобилей.

Производство резиновых и пластмассовых изделий (удельный вес – 2,6%) представляет ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» темп роста объема производства к 2018 году в фактических ценах составит 103% или 45,3 млн. руб. Рост промышленного производства планируется обеспечить за счет увеличения объемов выпуска вторичного полимерного сырья для нужд собственного производства и его реализация сторонним организациям.

         В 2019 году темп роста производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях района в сопоставимых ценах к 2018 году планируется на уровне 108,9%.

         В 2019 году в сельскохозяйственных организациях района планируется произвести продукции выращивания скота и птицы на 3,2% выше оценки 2018 года (всего на 11,050 тыс.тонн), в том числе крупного рогатого скота – на 0,8% (5,3 тыс.тонн), свиней – на 4,9% (5,4 тыс.тонн), птицы – на 8,0% (0,350 тыс.тонн), яиц – на 20,7% (300 тыс.шт.). Производство молока будет увеличено на 2,6% и достигнет 76,5 тыс.тонн.

         В отрасли растениеводства планируется увеличить производство зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу на зерно) на 39,9% (84 тыс.тонн), картофеля планируется получить 77% к уровню 2018 года (3,7 тыс.тонн), овощей – 104,1% к уровню 2018 года                 (0,330 тыс. тонн).

         В 2019 году планируется построить 10 «легких дощатых строений» для содержания молодняка крупного рогатого скота,               4 силосно-сенажные траншеи.

В 2019 году продолжится работа по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги). Задание на 2019 год – 10 млн.долл.США.

В 2019 году ООО «Интроактив» продолжит реализацию инвестиционного проекта «Производство биоудобрений из отходов животноводства» с привлечением прямых иностранных инвестиций в размере 10 млн.дроо.США.

Привлечение прямых иностранных инвестиций так же планируется за счет создания новых совместных и иностранных предприятий, реинвестирования чистой прибыли, полученной предприятиями, продажи акций.

         В 2019 году по Борисовскому району планируется привлечь более 277,3 млн.рублей инвестиций в основной капитал.

         Строительно-монтажные работы прогнозируются на уровне 104,3% к 2018 году в сопоставимых условиях. Планируется ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 135 тыс.кв.метров общей площади жилья, в том числе за счет индивидуального строительства – 45тыс. кв.метров, многоквартирное жилье – 90 тыс. кв.метров.

         Для района на 2019 год показатель установлен в количестве 1 040 человек. Выполнение прогнозируется как за счет открытия новых и расширения существующих предприятий.

         На 2019 год экспорт товаров без учета организаций подчиненных республиканским органам государственного управления по организациям Борисовского района планируется в объеме 321,9 млн.долл.США или 120% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост экспорта планируется обеспечить за счет увеличения экспорта ведущими экспортерами:

         - СЗАО «БЕЛДЖИ» (60,6% в структуре предприятий без учета организаций республиканской подчиненности) по итогам 2019 года планирует экспортировать товаров на сумму 195 млн.долл.США, что составит 296% к уровню 2018 года. Основным рынком сбыта остается Российская Федерация. Вместе с тем, проводиться работа по расширению географии продаж в 2019 году в Литву, Польшу, Украину и иные страны.

- ОАО «Здравушка-милк» (11,2% в структуре предприятий без учета организаций республиканской подчиненности) в 2019 году объем экспорта планируется в размере 29,5 млн.долл.США, что составит к уровню 2018 года 122,7%. Общество продолжит работу по поиску новых перспективных рынков сбыта (Грузия, Китай, Молдова).

- ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» (1,8% в структуре предприятий без учета организаций республиканской подчиненности) в 2019 году планирует экспорт товаров 102% к 2018 году на сумму 5,9 млн.долл.США. Запланирована работа по поиску потенциальных партнеров в Республике Казахстан, Республике Азербайджан, Кыргызской Республике, Республике Узбекистан. В планах – поставки продукции в Китай.

         На 2019 год экспорт услуг без учета организаций подчиненных республиканским органам государственного управления по организациям Борисовского района прогнозируется в объеме 6,7 млн. долл. США или 110,0% к аналогичному периоду прошлого года.

         Наращивание объема экспорта услуг должно быть обеспечено за счет стабильной работы ведущих предприятий, оказывающих транспортные услуги (удельный вес 66,6%), а также интенсивного развития компьютерных услуг (удельный вес 13,3%), строительных услуг (удельный вес 8,5%), деловых услуг (удельный вес 7,1%), туристических услуг (удельный вес 2,6 %), услуг в сфере здравоохранения (удельный вес 0,7%), образования (удельный вес 0,3%).

         Розничный товарооборот за январь-ноябрь 2018 года составил    711 459,3 тыс. рублей, или в сопоставимых ценах 106,9 % к январю-ноябрю 2017 года

В 2019 году темп роста розничного товарооборота прогнозируется в размере 105,0% к уровню 2018 года.

Торговая сеть Борисовского района будет расширяться за счет строительства и реконструкции крупных магазинов, магазинов «шаговой доступности» в жилых кварталах города.

В общественном питании приоритетное развитие получат объекты
быстрого обслуживания и с наличием блюд белорусской кухни.

 

 
 
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Показатели социально-экономического развития Борисовского района подготовлены с учетом направлений развития экономики Республики Беларусь, Минской области в 2019...
 
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