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Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

08.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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История вопроса

В начале декабря 2014 года ОАО «10 УНР-инвест» на аукционе приобрело право проектирования и строительства на земельном участке в центре Минска, позади башни с гербом на Привокзальной площади, в квартале улиц Кирова — Свердлова — Ульяновской — Бобруйской, дома повышенной комфортности.

Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

Новый проект был оценен примерно в $30 млн, из них жилая часть — в $15 млн, нежилая — в $5 млн и подземный двухэтажный паркинг на 253 машиноместа — примерно в $6 млн. Дом должен был быть выполнен в виде замкнутого пространства с двумя арками и закрытыми дворовыми территориями. Предусмотрены консьерж и видеонаблюдение по всей дворовой территории.

Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

Реализация проекта должна была существенно изменить вид всей дворовой территории квартала. Застройщику надо было понести большие затраты по сносу — порядка $4 млн. Эти средства были предназначены для компенсации затрат собственникам гаражей и за двухэтажное административное здание, где раньше располагался детский сад, а затем —пункт охраны правопорядка.

Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

Общественные активисты и жильцы выступили против

Но реализации проекта не суждено было сбыться. Узнав об итогах аукциона и предполагаемом строительстве на земельном участке жилого дома, жильцы соседних домов выступили с протестом, а затем приняли решение, что хотели бы видеть на этом месте не жилые дома, а социальный объект.

Встал и вопрос о правомерности выставления площадки на аукцион. Застройщик опирался на сведения, что в конце 2006 года было организовано общественное обсуждение плана детальной планировки квартала, где поднимался вопрос о его благоустройстве.

Со своей стороны члены инициативной группы настаивали на том, что общественное обсуждение прошло формально, а в 2010 году в новом генплане Минска внутридворовая территория квартала была обозначена как общественная зона.

Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

Мингорисполком принял сторону активистов

В сентябре 2015 года инициативная группа граждан, которая боролась против уплотнения квартала, получила письмо от Минского горисполкома. В нем, в частности, говорилось, что «в связи с многочисленными обращениями граждан Минским горисполкомом принято решение о нецелесообразности строительства многоквартирных жилых домов на территории в границах улиц Кирова, Свердлова, Ульяновской, Бобруйской».

В октябре 2015 года общественные активисты направили письмов Общественную приемную кандидата в Президенты Александра Лукашенко, в котором просили поддержать инициативу и на месте детсада на ул. Свердлова, 24А, построить центр олимпийского резерва по боксу.

Со своей стороны управление образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района сообщило в письме жителям, что на базе перепрофилированного детсада планирует создать филиал гимназии №75 и разместить ее начальные классы.

Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

Застройщик отказался от компенсации

30 сентября 2015 годана приеме у председателя Мингорисполкома был председатель наблюдательного совета ОАО «10-УНР». Один из обсуждаемых на встрече вопросов касался застройки участка, по которому состоялся аукцион.На встрече инвестору было предложено отказаться от участка с выплатой компенсации за понесенные убытки на его приобретение, выполнение проектных работ и даже за упущенную выгоду.

Однако застройщика не устроило такое решение. Он ссылался на то, что для него важнее не своя утраченная выгода, а обеспечение работой своего коллектива и готовность реализовать проект высокого градостроительного уровня. Собственно, с этой целью компания и приняла решение участвовать в аукционе.

Застройщик также обратил внимание на то, что своими действиями Мингорисполком нарушил законодательство в вопросах исполнения административных процедур.

Компания приняла решение обратиться в суд и понудить горисполком выполнить административную процедуру по утверждению решения о предстоящем изъятии земельного участка. К этому времени застройщик еще раз пересмотрел свой эскизный проект застройки и был готов внести в него существенные изменения с учетом пожеланий инициативной группы и жильцов близлежащих домов. Речь шла о снижении этажности дома и уменьшении количества квартир. Вместо двухуровневого паркинга на 300 мест предлагалось построить одноуровневый. Во встроенных помещениях дома, взамен спортивного сооружения, застройщик предложил построить два спортивных зала.

Дело дошло до Верховного суда

Судебные споры дошли до Верховного суда, который 26 декабря 2018 года принял решение в пользу «10 УНР-инвест».

В постановлении, размещенном на официальном сайте Верховного суда, говорится:

Анализ собранных по делу доказательств в совокупности привел суд к правомерному выводу о наличии факта бездействия Минского горисполкома, выразившегося в непринятии решения по вопросу предстоящего изъятия земельного участка для государственных нужд и сносе расположенных на нем объектов недвижимого имущества в отношении земельного участка.

Бездействие заинтересованного лица привело к нарушению права заявителя на проектирование и строительство объекта, приобретенного им как единственным участником несостоявшегося аукциона.

Суд правомерно обязал Минский горисполком устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и законных интересов ОАО «10 УНР».

Постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано (опротестовано).

Что будет с проектом?

Координатор общественной компании «Город — для горожан» Денис Кобрусев считает, что реализация данного проекта вряд ли состоится.

Это маловероятный сценарий, — пишет в телеграм-канале активист Денис Кобрусев.  —  Во-первых, уже действует Генплан города 2015 года, в котором не предусмотрено уплотнение застройки в этом месте. Во-вторых, в августе 2018 года на квартал утвердили проект зон охраны историко-культурных ценностей, в котором запрещается «узвядзенне будынкаў і збудаванняў без адпаведнасці планіровачных рашэнняў гістарычнаму праекту забудовы квартала  1947–1952  гг.»

ОАО «10 УНР-инвест», наверное, получит или новый участок, или денежную компенсацию. Всё это оплатим мы, горожане, своими налогами.

Прошло общественное обсуждение проекта застройки территории

Администрация Октябрьского района г. Минска с 26 июня по 20 июля 2017 года проводила общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Кирова –   ул. Свердлова – ул. Ульяновской – ул. Бобруйской (внесение изменений)».

По итогам общественного обсуждения был составлен протокол.

Компания «10 УНР-инвест» отказалась от комментариев и сослалась на то, что их (комментарии) надо получать в Мингорисполкоме. Пока никаких предложений от горисполкома застройщику не поступало.  

Как только удастся получить комментарии в Мингорисполкоме, мы сразу сообщим.

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Теги: Минск
 
 
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Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Мингорисполкома по вопросу приобретения на аукционе права проектирования и строительства на...
 
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