Власть тоже ошибается. Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска»

Общественные активисты и жильцы выступили против

Но реализации проекта не суждено было сбыться. Узнав об итогах аукциона и предполагаемом строительстве на земельном участке жилого дома, жильцы соседних домов выступили с протестом, а затем приняли решение, что хотели бы видеть на этом месте не жилые дома, а социальный объект.

Встал и вопрос о правомерности выставления площадки на аукцион. Застройщик опирался на сведения, что в конце 2006 года было организовано общественное обсуждение плана детальной планировки квартала, где поднимался вопрос о его благоустройстве.

Со своей стороны члены инициативной группы настаивали на том, что общественное обсуждение прошло формально, а в 2010 году в новом генплане Минска внутридворовая территория квартала была обозначена как общественная зона.



