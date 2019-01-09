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Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2018 года

10.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Начиная с конца лета количество желающих снять квартиру в Минске сокращалось с каждым месяцем. В декабре запросов по поиску съемного жилья было на 14,5%, чем в предыдущем месяце. Нынешний уровень спроса оказался на 41% меньше, чем в августе, когда на рынке аренды был традиционный наплыв студентов.

Сокращение наметилось и в общем уровне предложения – свободных квартир стало меньше на 3,4%. Как и на рынке продажи квартир не все собственники поддерживали актуальность своих объявлений в декабре. Сказывается и тот факт, что в период новогодних праздников некоторые владельцы пытаются заработать на приезжающих в город туристах.

Для января нередким бывает всплеск активности арендаторов. В начале года люди активнее решаются на перемены – в том числе и на перемены в месте проживания. Нестабильность курса доллара в прошлые годы только стимулировала эти процессы – многие переезжали, если не удавалось договориться с собственником о скидке. Сейчас колебания курса незначительные, поэтому логичнее ожидать незначительный рост спроса в январе, после которого рынок ждёт долгий период низкой активности.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2018 года

Динамика цен на аренду квартир в декабре была разнонаправленной, но снижение преобладало. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $254 (снижение к ноябрю на 3%);

2-комнатные квартиры — $324 (рост на 0,7%);

3-комнатные квартиры — $398 (снижение на 0,5%).

За 2018 год аренда квартир в белорусской столице подорожала на 5,5-9,3% в зависимости от типа квартир.

География арендных ставок в декабре 2018 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2018 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2018 года

Привлекательность аренды за последний месяц 2018 года немного уменьшилась – индекс доходности опустился до 5,96%, что соответствует тому уровню, который наблюдался и в начале года. Доходность валютных депозитов в последние месяцы увеличивалась, но они по-прежнему заметно уступают аренде.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2018 года
 
Теги: Минск
 
 
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Последний месяц 2018 года прошел под знаком общего сокращения активности на рынке долгосрочной аренды квартир. Цены по сравнению с началом года поднялись на 5-9%.
 
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