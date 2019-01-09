Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2018 года

Начиная с конца лета количество желающих снять квартиру в Минске сокращалось с каждым месяцем. В декабре запросов по поиску съемного жилья было на 14,5%, чем в предыдущем месяце. Нынешний уровень спроса оказался на 41% меньше, чем в августе, когда на рынке аренды был традиционный наплыв студентов.

Сокращение наметилось и в общем уровне предложения – свободных квартир стало меньше на 3,4%. Как и на рынке продажи квартир не все собственники поддерживали актуальность своих объявлений в декабре. Сказывается и тот факт, что в период новогодних праздников некоторые владельцы пытаются заработать на приезжающих в город туристах.

Для января нередким бывает всплеск активности арендаторов. В начале года люди активнее решаются на перемены – в том числе и на перемены в месте проживания. Нестабильность курса доллара в прошлые годы только стимулировала эти процессы – многие переезжали, если не удавалось договориться с собственником о скидке. Сейчас колебания курса незначительные, поэтому логичнее ожидать незначительный рост спроса в январе, после которого рынок ждёт долгий период низкой активности.



