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Лукашенко: Ни о каком объединении Беларуси и России речи нет

10.01.2019 14:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Нынешний год – предвыборный, и есть много вопросов, которые «нужно решать лучше, чем они решаются в настоящее время».

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году.

Лукашенко подчеркнул важность вопросов, связанных с белоруско-российскими отношениями, а также со взаимодействием стран ЕАЭС и ОДКБ.

Глава государства назвал разговоры об объединении Беларуси и России «глупыми и притянутыми за уши», как и вопросы «в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси».

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении», - обратил внимание Лукашенко.

Он напомнил, что между странами подписан договор о создании Союзного государства, и отношения развивались строго в соответствии с этим документом.

«Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: "Да, так и было". Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти», - отметил президент. 

Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. «И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что практически все проблемы в экономике между Беларусью и РФ решены. Остались небольшие вопросы в сельскохозяйственной, «пищевой» сфере, о поставках белорусской продукции на рынки России. Президенты решили снять эти «позорные» вопросы, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня переговоров. Есть еще проблемы в сфере автоперевозок. По словам Лукашенко, белорусская сторона поставлена в худшие условия, нежели, например, Польша и Литва.

«Много крика, гвалта по поводу политики этих государств в отношении России, много разговоров о Союзном государстве, ЕАЭС, а элементарные вопросы не решаются. Мы с президентом России обозвали их исключительно как вопросы, недостойные для обсуждения президентов, позорные вопросы в отношениях Беларуси и России. Их, конечно, надо решать, и решить их можно элементарно», - считает он.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нынешний год – предвыборный, и есть много вопросов, которые «нужно решать лучше, чем они решаются в настоящее время».
 
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