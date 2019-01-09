"Плюс", добытый добросовестным трудом

Животноводство, наравне с растениеводством, - одна из двух ключевых отраслей сельского хозяйства. По разным данным на продукцию животноводческих хозяйств приходится от 50 до 60 процентов товаров, производимых в агропромышленном комплексе Беларуси. При этом животноводческая отрасль имеет свою неповторимую специфику и организация производства в ней подчинена влиянию факторов, несвойственных другим видам производства.





Задача эффективности производства животноводческой продукции стоит не только перед руководством отдельных животноводческих хозяйств, но и перед государством в целом. Собственники предприятий заинтересованы в постоянном повышении эффективности потому, что таким образом они увеличивают размеры своей прибыли. В свою очередь для государства высокая эффективность всей животноводческой отрасли означает повышение продовольственной безопасности и в целом формирование более динамичной экономики, поскольку высвободившиеся в большом масштабе ресурсы могут быть направлены на создание дополнительных материальных благ.





В числе животноводческих предприятий района, успешно сработавших в 2018-м году, следует отнести молочнотоварный комплекс "Токаришки" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".

Возглавляет МТК Людмила Васильевна Станчиц. На ферме трудятся 38 человек различных профессий, в том числе 9 операторов машинного доения: Мария Францевна Апанель, Елена Владимировна Кореневская, Елена Иосифовна Круповская, Инна Станиславовна Коркинец, Наталья Казимировна Жих, Мария Иосифовна Козлович, Ирина Чеславовна Гришукевич, Ольга Иосифовна Захар, Светлана Семеновна Касперович. Шесть операторов трудятся на основной дойке и трое подменных. Хорошо зарекомендовал себя Михаил Ковалевский на воспроизводстве телок, а Мария и Анастасия Кондратович, Геннадий Кореневский - на доращивании телок, в профилактории - с маленьким поголовьем.

МТК ведет свою историю с 2014 года. Поголовье скота составляет 788 голов. За прошлый год здесь надоили на корову 5241 кг молока. Надоили 88 процентов сортом "экстра" и 12 - высшим сортом. Это весомая прибавке в оплате молока. Ежедневная продажа молока составляет 10 900 кг.

На одну корову приходится 15,4 кг молока, что на 2,6 кг больше, чем в прошлом году. За истекший год увеличился привес скота (642 и 647 граммов соответственно), приплод увеличился в 2018-м году на 90 голов (695 и 785 голов соответственно).





Основа того, что ферма плюсует по многим показателям, заложена в качественных кормах. В рационе животных мела и соли в достатке, ежедневно выдаются комбикорма по 3 кг на голову, 1,5 кг жмыха.

Зимнее и летнее кормление коров имеет свои особенности. И спорный вопрос - действительно ли молоко получается дешевле и выгоднее летом, чем зимой. Пасут коров на пастбищах непонятного качества. В жару, с большими перегонами, в условиях недостатка воды, потому что коровы на пастбищах пьют не тогда, когда захотят, а тогда, когда их пригонят к водопою.

Качество кормов не контролируется, их состав кормов и питательная ценность меняется ежедневно. В начале лета, когда травы молодые, при переводе коров на пастбища резко падает жирность молока, но зато растет белок. Жирность падает, потому что в молодой траве недостаточное количество клетчатки, из которой в рубце синтезируется уксусная кислота, идущая на производство жира в молоке. А вот из-за большего содержания белка и сахара в траве повышается уровень белка в молоке и вырабатывается большее количество лактозы, растет общее количество молока. Зимой же мы кормим коров теми кормами, качество которых знают специалисты, известна питательная ценность каждого корма и каждого рациона для каждой группы коров. То есть, все кормление находится под контролем, и можно самостоятельно менять и оптимизировать кормление. Так что, в определенной степени, зима - не худший период в животноводстве.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.