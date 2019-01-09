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Президент ужесточил условия оказания господдержки предприятиям

10.01.2019 19:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси ужесточается порядок оказания государственной финансовой поддержки — помощь будут оказывать в исключительных случаях по решению президента. Соответствующий указ № 10Александр Лукашенко подписал 10 января. Документ вносит ряд изменений в указ от 23 марта 2016 года № 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки».

«Установлено, что господдержка может оказываться в исключительных случаях по решению президента только в виде предоставления бюджетного займа для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное заключение», — сообщили в пресс-службе президента.

На господдержку могут рассчитывать юридические лица — резиденты Беларуси (за исключением бюджетных организаций, банков, Банка развития Беларуси, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено президентом) и индивидуальные предприниматели.

«Условием оказания господдержки является достижение предприятием основных показателей деятельности: рентабельность продаж, производительность труда, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции. Корректировка показателей в дальнейшем запрещается. Если данные показатели не будут достигнуты, заемщик должен будет досрочно вернуть бюджетные средства», — сказано в сообщении.

Заемщик должен будет ежегодно отчитываться о том, как использованы средства и как исполняются обязательства по договору.

 
 
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Помощь будут оказывать в исключительных случаях по решению президента.
 
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