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Как узнать, что ГУР неисправен?

12.01.2019 10:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Гидроусилитель рулевого управления придуман, чтобы было легче управлять автомобилем. Насос ГУР нагнетает рабочую жидкость (специальное масло) в рулевой механизм и обеспечивает ее работу в гидросистеме. Это давление и облегчает повороты руля. 

Система ГУР состоит из насоса, распределителя, гидроцилиндра, соединительных шлангов, бачка. Поэтому проблемы в управлении могут означать неисправность какого-либо из данных элементов. 

Как понять, что гидроусилитель неисправен

  • Рулевое колесо двигается «толчками». Скорее всего, слабо натянут приводной ремень (слабое натяжение приводного ремня), его необходимо заменить.
  • Поворачивать руль или очень тяжело, или, наоборот – легко. Низкий уровень масла в бачке или слабое натяжение ремня. Нарушена целостность соединительных шлангов (могут быть утечки, трещины).
  • Вибрация руля, шум при повороте. Ослабление соединительных трубок ГУР, некорректная установка наконечников рулевой тяги.
  • Руль может поворачиваться сам, без вашего участия. Проблема в работе насоса.

Как не допустить поломки

  • Для успешной работы гидроусилителя руля следует контролировать уровень масла в бачке, не допускать снижения нормы.
  • Замену масла проводить не реже одного раза в 2 года.
  • Использовать только качественное масло.
  • Зимой прогревать автомобиль не менее 5 минут, прежде чем крутить руль.
  • Не ездить по бездорожью.
  • Не чинить систему самостоятельно, обращаться к специалистам.

По материалам страниц сайта: https://steering.com.ua/catalog/rulevoe-upravlenie/nasosy-203

 
 
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Гидроусилитель рулевого управления придуман, чтобы было легче управлять автомобилем. Насос ГУР нагнетает рабочую жидкость (специальное масло) в рулевой механизм...
 
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