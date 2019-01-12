|
Как узнать, что ГУР неисправен?
12.01.2019 10:08 — Новости Экономики | БДГ
Гидроусилитель рулевого управления придуман, чтобы было легче управлять автомобилем. Насос ГУР нагнетает рабочую жидкость (специальное масло) в рулевой механизм и обеспечивает ее работу в гидросистеме. Это давление и облегчает повороты руля.
Система ГУР состоит из насоса, распределителя, гидроцилиндра, соединительных шлангов, бачка. Поэтому проблемы в управлении могут означать неисправность какого-либо из данных элементов.
Как понять, что гидроусилитель неисправен
Как не допустить поломки
По материалам страниц сайта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гидроусилитель рулевого управления придуман, чтобы было легче управлять автомобилем. Насос ГУР нагнетает рабочую жидкость (специальное масло) в рулевой механизм...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)