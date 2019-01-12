Как узнать, что ГУР неисправен?

Гидроусилитель рулевого управления придуман, чтобы было легче управлять автомобилем. Насос ГУР нагнетает рабочую жидкость (специальное масло) в рулевой механизм и обеспечивает ее работу в гидросистеме. Это давление и облегчает повороты руля.

Система ГУР состоит из насоса, распределителя, гидроцилиндра, соединительных шлангов, бачка. Поэтому проблемы в управлении могут означать неисправность какого-либо из данных элементов.

Как понять, что гидроусилитель неисправен

Рулевое колесо двигается «толчками». Скорее всего, слабо натянут приводной ремень (слабое натяжение приводного ремня), его необходимо заменить.

Поворачивать руль или очень тяжело, или, наоборот – легко. Низкий уровень масла в бачке или слабое натяжение ремня. Нарушена целостность соединительных шлангов (могут быть утечки, трещины).

Вибрация руля, шум при повороте. Ослабление соединительных трубок ГУР, некорректная установка наконечников рулевой тяги.

Руль может поворачиваться сам, без вашего участия. Проблема в работе насоса.

Как не допустить поломки

Для успешной работы гидроусилителя руля следует контролировать уровень масла в бачке, не допускать снижения нормы.

Замену масла проводить не реже одного раза в 2 года.

Использовать только качественное масло.

Зимой прогревать автомобиль не менее 5 минут, прежде чем крутить руль.

Не ездить по бездорожью.

Не чинить систему самостоятельно, обращаться к специалистам.