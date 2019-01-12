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В ОГП определились со своим кандидатом в президенты. Кто им стал

13.01.2019 20:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Объединенная гражданская партия выдвинула исполняющего обязанности председателя организации Николая Козлова претендентом на участие в праймериз, где будут определять единого кандидата в президенты от правоцентристской коалиции. Такое решение принято 13 января на расширенном заседание политсовета ОГП в Минске, сообщают naviny.by. 


Николай Козлов на фото слева. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В правоцентристскую коалицию кроме ОГП входят движение «За Свободу» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Ранее называлось, что от них в праймериз примут участие председатель «За Свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель БХД Павел Северинец.

4 января на пресс-конференции в Минске Николай Козлов сообщил, что процедуру проведения праймериз в правоцентристской коалиции еще обсуждают. По его словам, есть договоренность о возможности голосовать в интернете.

«Мы хотим охватить как можно больше людей. Интернет-платформа, на которой мы хотим провести голосование, уже была опробована в других странах. Она позволяет избежать накруток и повторных голосований», — сообщил Козлов. Кроме того организаторы праймериз планируют предоставить людям право голосовать очно.

Напомним, «праймериз», или предварительные выборы, — американская методика отбора партией или коалицией лучшего из своих кандидатов для президентской кампании. Так, например, республиканцы и демократы в США по несколько месяцев определяют своего кандидата для финальной дуэли.

Белорусская оппозиция перепробовала много способов выбора единого кандидата на президентские выборы. С 2006 года это не особо получалось, а до этого предпочитали большой оппозиционный конгресс. Но сейчас крупнейшее в оппозиции объединение, правоцентристская коалиция, в которую входят ОГП, БХД и движение «За свободу», вплотную подошло к тому, чтобы наконец довести свои праймериз до логического конца — выбора своего единого кандидата на выборы.

Лидер «За свободу» Юрий Губаревич ранее рассказал TUT.BY, как это будет проходить. Сначала каждая из структур в коалиции выдвинет своего кандидата на праймериз.

Праймериз должны начаться весной и завершиться в первой половине 2019 года. По словам представителей коалиции, так у их кандидата будет достаточно времени на раскрутку, в том числе на парламентской кампании, если она пройдет перед президентской. Кандидат-правоцентрист все равно не будет единым на этапе регистрации: по своему выдвиженцу планируют как минимум кампания «Говори правду», БНФ и «Белорусский национальный конгресс» (среди лидеров которого — Николай Статкевич и Владимир Некляев).

Очередные президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Объединенная гражданская партия выдвинула исполняющего обязанности председателя организации Николая Козлова претендентом на участие в праймериз, где будут...
 
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