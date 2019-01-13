Лукашенко рассказал венгерскому министру о любви к «Икарусам» и предложил помочь восстановить выпуск

Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщила пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента

«Можно говорить, что у нас есть товарооборот, по году он колеблется где-то в пределах 180−200 млн долларов. Но давайте скажем откровенно, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как наши экономики были в свое время кооперированы. Это только начало. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество», — сказал Александр Лукашенко.

При этом, отметил президент, необходимо учитывать членство Беларуси в ЕАЭС, ее хорошие отношения с Китаем и участие в инициативе «Один пояс и один путь». «Уже поезд (контейнерные перевозки. — ред.) ходит между Китаем и Европой, логистика выстроена. Мы готовы здесь представлять ваши интересы. В то же время мы рассчитываем, что вы как член Европейского союза, при том весьма самостоятельный, имеющий свою позицию, будете нас поддерживать. Сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами», — уверен он.

Лукашенко добавил, что Венгрия и Беларусь развивают сотрудничество во многих сферах, есть совместные проекты в машиностроении, фармацевтике, строительстве, финансовой области. «По всем направлениям у нас есть возможности работать. Вы хотите (и правильно) восстановить производство моих любимых автобусов „Икарус“ — мы готовы предложить вам практически бесплатно эту поддержку, потому что прошли очень серьезный путь в строительстве подобных автобусов, — обратил внимание президент. — Мы знаем, чему можно научиться в Венгрии, и успешно это делаем».

Он также высказал благодарность венгерской стороне за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и Европейским союзом. «Мы об этом знаем вплоть до буквы и запятой. Мы это очень ценим. Это один из краеугольных камней фундамента наших отношений», — заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия как страна Центральной Европы выступает за развитие сотрудничества между Западом и Востоком. «Мы это говорим не потому, что это интересует Россию или Соединенные Штаты Америки, а потому что это является национальным интересом венгерских жителей. Мы хотим объединить свои усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом и Востоком. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Беларусь могла более тесно сотрудничать с Европейским союзом», — пояснил министр.