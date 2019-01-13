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Медведев: Минску стоило бы ценить поддержку Москвы
14.01.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что объем поддержки Беларуси за последние годы оценивается в миллиарды долларов, и что Минску следует это ценить, пишет
Он добавил, что Россия никогда не обещала компенсировать недополученные, в том числе и от налогового маневра, доходы другим странам, даже очень близким.
«Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку», — заявил он на совещании с вице-премьерами в контексте налогового маневра и отношений с Беларусью.
В чем суть разногласий
Серьезный вопрос в отношениях между Беларусью и Россией возник из-за проведения Москвой так называемого «налогового маневра». Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка
В России эта позиция не нашла понимания. В декабре вице-премьер РФ Козак
10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск
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Он добавил, что Россия никогда не обещала компенсировать недополученные, в том числе и от налогового маневра, доходы другим странам, даже очень близким.
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