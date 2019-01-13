Медведев: Минску стоило бы ценить поддержку Москвы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что объем поддержки Беларуси за последние годы оценивается в миллиарды долларов, и что Минску следует это ценить, пишет ТАСС .



Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Он добавил, что Россия никогда не обещала компенсировать недополученные, в том числе и от налогового маневра, доходы другим странам, даже очень близким.

«Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку», — заявил он на совещании с вице-премьерами в контексте налогового маневра и отношений с Беларусью.

В чем суть разногласий

Серьезный вопрос в отношениях между Беларусью и Россией возник из-за проведения Москвой так называемого «налогового маневра». Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов .

В России эта позиция не нашла понимания. В декабре вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении , если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.