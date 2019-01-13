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Медведев: Минску стоило бы ценить поддержку Москвы

14.01.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что объем поддержки Беларуси за последние годы оценивается в миллиарды долларов, и что Минску следует это ценить, пишет ТАСС.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Он добавил, что Россия никогда не обещала компенсировать недополученные, в том числе и от налогового маневра, доходы другим странам, даже очень близким.

«Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку», — заявил он на совещании с вице-премьерами в контексте налогового маневра и отношений с Беларусью.

В чем суть разногласий

Серьезный вопрос в отношениях между Беларусью и Россией возник из-за проведения Москвой так называемого «налогового маневра». Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов.

В России эта позиция не нашла понимания. В декабре вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

 
Теги: Минск
 
 
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Он добавил, что Россия никогда не обещала компенсировать недополученные, в том числе и от налогового маневра, доходы другим странам, даже очень близким.
 
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