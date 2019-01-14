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«Минск – это лучший город, в котором мне довелось жить». История девушки, которая переехала в Беларусь из тёплого Крыма
15.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
С Анастасией мы познакомились случайно около 3-х лет назад. Яркая и улыбчивая девушка привлекла моё внимание, а общие темы для первой беседы нашлись довольно быстро. Как выяснилось позже, она не так давно переехала жить в Беларусь из Крыма, и постепенно осваивается в новой для нее стране и культуре. Разносторонность этой девушки подчеркивал и тот факт, что, имея педагогическое образование, она в данный момент работает front-end разработчиком в одной из столичных компаний и учится заочно на философском факультете БГУ. Согласитесь, достаточно нестандартный набор.
— Настя, как так получилось, что ты переехала жить в Беларусь, оставив квартиру на берегу моря?
— Я приехала в Беларусь просто в гости еще до войны на Донбассе, около 4,5 лет назад. Но так сложилось, что я решила здесь остаться жить. Не уверена, что это навсегда, но могу сказать точно, что Минск – это лучший город, в котором мне доводилось бывать. И дело даже не в знаменитой чистоте, а в людях. На мой взгляд, здесь очень искренние и добрые люди. Однако я допускаю возможность, что живу в каком-то «вакууме».
— Приходилось ли сталкиваться с какими-либо трудностями, связанными с тем, что ты иностранка?
— Самые большие проблемы были с получением бесплатных медицинских услуг в поликлинике. Особенно сложно это было, когда у меня не было вида на жительство, но была только регистрация на год. Каждый раз на приём к врачу приходилось ходить с распечатками из ваших же законов, подтверждающих моё право на получение медицинской помощи. Конечно, можно было этого не делать, но тогда за приём у врача мне пришлось бы платить по прайсу для иностранцев, а он в разы выше, чем для граждан Беларуси. Чтобы добиться своего, приходилось ругаться. Однако после получения вида на жительство все эти вопросы решились сами собой.
Определенные сложности были и с регистрацией по месту жительства – её нужно было оформить для получения ВНЖ. Не каждый арендодатель захочет просто так взять и прописать в своей квартире чужого человека. На самом деле далеко не все арендодатели разбираются в законодательстве и им кажется, что я после прописки буду претендовать чуть ли не на долю в недвижимости. Но и здесь нашелся человек, который и квартиру сдал иностранке, и прописать согласился. До этого момента я рассматривала вариант покупки так необходимой мне прописки – сейчас это вполне возможно.
В остальном все хозяева квартир, с которыми я общалась не выказывали какого-то беспокойства по поводу моего гражданства. Главное, чтобы я работала, не подбирала котов на улице и вовремя вносила плату.
— А что с поиском работы? Были ли здесь какие-то трудности?
— Когда переехала сюда, я удаленно работала на российскую компанию. Но, чтобы остаться в Беларуси, мне нужна была регистрация, и единственным поводом ее получить была работа тут. Не помню, сколько времени занял поиск нужной вакансии, но после нескольких собеседований я остановилась на первом же более-менее приемлемом предложении. Это не была работа моей мечты, но по многим параметрам тогда она меня устраивала, и я получила хороший опыт. Сейчас, конечно, работаю в другой компании. Здесь моё гражданство также никого не смущает.
— Если вернуться снова к впечатлениям о стране: какие, на твой взгляд, есть преимущества и недостатки жизни в Беларуси по сравнению с Крымом?
— Сложно сравнивать жизнь в Минске и в моём маленьком родном городке в Крыму на берегу моря. В столицах всегда жизнь ярче и быстрее. Конечно, кем я буду, если не отмечу минский порядок и чистоту. Правда, иногда мне кажется, что это чересчур – создается впечатление «стерильности» города. Но мне нравится, что тут работают коммунальные службы (минчане со мной поспорят, конечно). У меня очень невысокие запросы к комфорту, поэтому меня безумно радует городской транспорт, регулярный вывоз мусора, да и контейнеры для сортировки во дворе — тоже радость. Из простых радостей еще чистые дороги и лампочки, которые всегда горят в подъезде.
Здесь достаточно большой выбор активностей, разных культурных и не очень событий, велодорожки, акции благотворительные, студенты постоянно что-то придумывают. Одна «Пешеходка» чего стоит! В моих глазах Минск именно такой. А еще круто, что можно сесть в поезд и через 3 часа выйти в Вильнюсе. А оттуда летают дешевые самолеты.
Что касается претензий, то самая большая моя – здесь нет моря. И климат для меня довольно суров. Я плохо переношу зиму и морозы. Просто жду, когда они закончатся – мёрзну постоянно. А от моря отвыкнуть вообще невозможно, если учесть, что я прожила рядом с ним 24 года.
Если говорить о знаменитой белорусской «памяркоўнасці», с которой я иногда сталкиваюсь, то меня она не раздражает, а наоборот, радует. Хоть и говорят, что мы – братья, все равно есть разница. Добрые вы и совсем не наглые.
— В твоих словах слышно, что ты скучаешь по родным местам. Может, планируешь туда вернуться?
— Очень скучаю по людям и природе. В Крыму осталась жить моя мама и сестра, еще одна сестра живет с семьей в Сочи. Езжу навестить их примерно 2-3 раза в год. Но возвращаться туда пока не планирую. К комфортной жизни привыкаешь быстро, и вернуться к прежним устоям будет намного тяжелее. Для меня переезд в Беларусь стал ростом, развитием. Конечно, есть и другие страны, еще более привлекательные, но пока никакая другая страна меня пока так не захватила, как Беларусь.
— Планируешь ли ты покупать здесь собственное жилье?
— Конечно, как и все, планирую. Аренда жилья хороша со многих сторон, но в какой-то момент начинаешь задумываться, что пора бы «пустить корни». Сейчас рассматриваю вариант только вторничного рынка, потому как с новостройкой всегда затягивается переезд. К тому же ремонт — это дополнительное время, во время которого я должна буду арендовать квартиру.
Кстати, как раз в выборе недвижимости я столкнулась с довольно серьезными трудностями. К услугам агентств я не прибегала, решили с парнем разбираться в вопросе самостоятельно. К сожалению, сложно понять, каким словам продавца и риэлтера можно доверять – приходится все перепроверять. Находить неточности в планировках и замерах, ездить вокруг домов и смотреть обустроенность района, наличие других важных для нас моментов. Хочется, чтобы покупка квартиры стала хорошим событием, а не приобретением множества проблем. Но радует тот факт, что попадаются такие продавцы, которые не спешат с продажей, – видно, что ищут «своего» покупателя.
Но я не могу понять: почему за одну и ту же цену можно купить абсолютно разные по потребительским качествам квартиры? Как разобраться, какой вариант будет наиболее ликвидным, а в какой я просто вброшу деньги «в воздух», если и там, и там хозяева квартир «поют, как соловьи»? В общем, вопросов пока больше, чем ответов.
— Какие планы на будущее? Будешь ли получать гражданство?
— По большому счету, гражданство мне даст разве что право голосовать. Все остальное я могу делать и с видом на жительство. Пишут, что кредит на недвижимость без гражданства проблемно будет получить, но здесь тоже — все индивидуально, банки отвечают по-разному. Так что гражданство пока получать не планирую. А дальше – время покажет.
Фото из личного архива героини статьи.
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«Минск – это лучший город, в котором мне довелось жить». История девушки, которая переехала в Беларусь из тёплого Крыма
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