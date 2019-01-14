«Минск – это лучший город, в котором мне довелось жить». История девушки, которая переехала в Беларусь из тёплого Крыма

— Настя, как так получилось, что ты переехала жить в Беларусь, оставив квартиру на берегу моря?

— Я приехала в Беларусь просто в гости еще до войны на Донбассе, около 4,5 лет назад. Но так сложилось, что я решила здесь остаться жить. Не уверена, что это навсегда, но могу сказать точно, что Минск – это лучший город, в котором мне доводилось бывать. И дело даже не в знаменитой чистоте, а в людях. На мой взгляд, здесь очень искренние и добрые люди. Однако я допускаю возможность, что живу в каком-то «вакууме».

— Приходилось ли сталкиваться с какими-либо трудностями, связанными с тем, что ты иностранка?

— Самые большие проблемы были с получением бесплатных медицинских услуг в поликлинике. Особенно сложно это было, когда у меня не было вида на жительство, но была только регистрация на год. Каждый раз на приём к врачу приходилось ходить с распечатками из ваших же законов, подтверждающих моё право на получение медицинской помощи. Конечно, можно было этого не делать, но тогда за приём у врача мне пришлось бы платить по прайсу для иностранцев, а он в разы выше, чем для граждан Беларуси. Чтобы добиться своего, приходилось ругаться. Однако после получения вида на жительство все эти вопросы решились сами собой.

Определенные сложности были и с регистрацией по месту жительства – её нужно было оформить для получения ВНЖ. Не каждый арендодатель захочет просто так взять и прописать в своей квартире чужого человека. На самом деле далеко не все арендодатели разбираются в законодательстве и им кажется, что я после прописки буду претендовать чуть ли не на долю в недвижимости. Но и здесь нашелся человек, который и квартиру сдал иностранке, и прописать согласился. До этого момента я рассматривала вариант покупки так необходимой мне прописки – сейчас это вполне возможно.

В остальном все хозяева квартир, с которыми я общалась не выказывали какого-то беспокойства по поводу моего гражданства. Главное, чтобы я работала, не подбирала котов на улице и вовремя вносила плату.



