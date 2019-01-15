Кто клюнет на «оршанский офшор» и что говорят реально работающие в регионе инвесторы

Шутки вокруг «оршанского офшора» утихают и эксперты сходятся в том, что реальных признаков офшора в Орше нет и никаких принципиально новых льгот здесь не предоставляется. При этом регион может быть интересен и для частных компаний, которые начали реализацию своих проектов еще до вступления указа № 506 в силу.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Очередь из инвесторов не стоит

Юрист компании REVERA Александр Антонов, эксперт в области инвестиционного законодательства, уверен, что глобального притока иностранных инвестиций в Оршу пока ожидать не следует. Даже к китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий камень», резидентам которого предоставлены революционные льготы, иностранные инвесторы, в основном, пока только присматриваются.

— указ № 506 направлен на поддержку малого и среднего бизнеса Орши, но каких-то беспрецедентных льгот он не предусмотрел, тем более для крупных компаний. Например, одной из основных льгот, сниженной ставкой налога при упрощенной системе налогообложения, смогут воспользоваться только компании с годовой выручкой не более 1 млн долларов в эквиваленте (верхний предел в стране для применения «упрощенки»). И конечно, речь не идет о создании «офшорной зоны» и точечные послабления, маловероятно, дадут существенный толчок для частного бизнеса.

В Беларуси есть и более выгодные с точки зрения объема льгот площадки для создания предприятий реального сектора экономики — тот же «Великий Камень», где действует практически полное освобождение от налогов.

При этом эксперт напоминает, что на территории Оршанского района есть участки СЭЗ «Витебск», условия правового режима которой в совокупности с указом № 506 могут оказаться привлекательными для отдельных проектов. Например, для производителей изделий из местного сырья.

— Но чтобы в регион пришли инвесторы из-за границы, важно донести до них инвестиционные возможности Беларуси. Сегодня в этом направлении надо работать активнее, — отмечает Александр Антонов.

Региону нужен стимул

Впрочем, в Орше уже есть работающие проекты, которые рассчитывают, что указ может стимулировать развитие бизнеса в регионе. Совместное с Cylinders Holding, мировым лидером по производству бесшовных стальных баллонов, чешско-белорусское предприятие «Цилиндерс-Бел» уже к концу года планирует запустить производство, аналогов которому в Беларуси нет.

Речь идет о выпуске баллонов рабочим давлением 200−350 бар. Около 95% продукции будет поставляться на экспорт (в основном, в Россию). Предполагается создание около 50 рабочих мест.

Директор совместного предприятия Владимир Куфа рассказал, что выбор Орши как площадки для реализации проекта был инициирован Белорусским металлургическим заводом — партнером чешской компании в Беларуси.

— Изначально мы выбрали Беларусь как площадку для выхода на рынок ЕАЭС. Пока большинство предприятий СНГ используют для хранения газов баллоны советского образца, которые технически устарели. Кроме того, был принят регламент ЕАЭС, который ограничивает их использование. По предложению белорусского партнера мы рассмотрели вариант создания производства в Орши. Нас вариант устроил. Выбор определили подходящая площадка, хорошая логистика (дорога Варшава-Москва, скорый запуск проекта «Бремино-Групп»), открытость властей. Приятным, но не определяющим бонусом, стали льготы, которые мы получим как резидент СЭЗ «Витебск», — говорит директор.

Владимир Куфа отмечает, что Орша изменяется в положительную сторону даже внешне. Объем инвестиций по проекту составляет более 5 млн евро.

— Уже сейчас мы готовимся к запуску, белорусские сотрудники перенимают опыт в Чехии. Новый указ для нашей компании существенных льгот не дает, но, на мой взгляд, он может поддержать развитие малого частного бизнеса, который, по моим оценкам, в Беларуси следует развивать. При должном подходе Орша может стать индустриальным центром региона. Пока из проблем могу отметить только то, что не все белорусские компании, с которыми мы начинаем работать, исполняют свои обязательства своевременно. Это неблагоприятно влияет на сроки реализации нашего проекта.