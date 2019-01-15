ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто клюнет на «оршанский офшор» и что говорят реально работающие в регионе инвесторы

16.01.2019 11:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шутки вокруг «оршанского офшора» утихают и эксперты сходятся в том, что реальных признаков офшора в Орше нет и никаких принципиально новых льгот здесь не предоставляется. При этом регион может быть интересен и для частных компаний, которые начали реализацию своих проектов еще до вступления указа № 506 в силу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Очередь из инвесторов не стоит

Юрист компании REVERA Александр Антонов, эксперт в области инвестиционного законодательства, уверен, что глобального притока иностранных инвестиций в Оршу пока ожидать не следует. Даже к китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий камень», резидентам которого предоставлены революционные льготы, иностранные инвесторы, в основном, пока только присматриваются.

— указ № 506 направлен на поддержку малого и среднего бизнеса Орши, но каких-то беспрецедентных льгот он не предусмотрел, тем более для крупных компаний. Например, одной из основных льгот, сниженной ставкой налога при упрощенной системе налогообложения, смогут воспользоваться только компании с годовой выручкой не более 1 млн долларов в эквиваленте (верхний предел в стране для применения «упрощенки»). И конечно, речь не идет о создании «офшорной зоны» и точечные послабления, маловероятно, дадут существенный толчок для частного бизнеса.

В Беларуси есть и более выгодные с точки зрения объема льгот площадки для создания предприятий реального сектора экономики — тот же «Великий Камень», где действует практически полное освобождение от налогов.

При этом эксперт напоминает, что на территории Оршанского района есть участки СЭЗ «Витебск», условия правового режима которой в совокупности с указом № 506 могут оказаться привлекательными для отдельных проектов. Например, для производителей изделий из местного сырья.

— Но чтобы в регион пришли инвесторы из-за границы, важно донести до них инвестиционные возможности Беларуси. Сегодня в этом направлении надо работать активнее, — отмечает Александр Антонов.

Региону нужен стимул

Впрочем, в Орше уже есть работающие проекты, которые рассчитывают, что указ может стимулировать развитие бизнеса в регионе. Совместное с Cylinders Holding, мировым лидером по производству бесшовных стальных баллонов, чешско-белорусское предприятие «Цилиндерс-Бел» уже к концу года планирует запустить производство, аналогов которому в Беларуси нет.

Речь идет о выпуске баллонов рабочим давлением 200−350 бар. Около 95% продукции будет поставляться на экспорт (в основном, в Россию). Предполагается создание около 50 рабочих мест.

Директор совместного предприятия Владимир Куфа рассказал, что выбор Орши как площадки для реализации проекта был инициирован Белорусским металлургическим заводом — партнером чешской компании в Беларуси.

— Изначально мы выбрали Беларусь как площадку для выхода на рынок ЕАЭС. Пока большинство предприятий СНГ используют для хранения газов баллоны советского образца, которые технически устарели. Кроме того, был принят регламент ЕАЭС, который ограничивает их использование. По предложению белорусского партнера мы рассмотрели вариант создания производства в Орши. Нас вариант устроил. Выбор определили подходящая площадка, хорошая логистика (дорога Варшава-Москва, скорый запуск проекта «Бремино-Групп»), открытость властей. Приятным, но не определяющим бонусом, стали льготы, которые мы получим как резидент СЭЗ «Витебск», — говорит директор.

Владимир Куфа отмечает, что Орша изменяется в положительную сторону даже внешне. Объем инвестиций по проекту составляет более 5 млн евро.

— Уже сейчас мы готовимся к запуску, белорусские сотрудники перенимают опыт в Чехии. Новый указ для нашей компании существенных льгот не дает, но, на мой взгляд, он может поддержать развитие малого частного бизнеса, который, по моим оценкам, в Беларуси следует развивать. При должном подходе Орша может стать индустриальным центром региона. Пока из проблем могу отметить только то, что не все белорусские компании, с которыми мы начинаем работать, исполняют свои обязательства своевременно. Это неблагоприятно влияет на сроки реализации нашего проекта.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шутки вокруг «оршанского офшора» утихают и эксперты сходятся в том, что реальных признаков офшора в Орше нет и никаких принципиально новых льгот здесь не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАЗ помог голландцу на Iveco и вошел в тройку лучших на этапе «Дакара»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика