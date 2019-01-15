ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Условия придется выполнять. ЕФСР одобрил изменения в программу реформ Беларуси

16.01.2019 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил изменения в Программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, в части условий предоставления заключительного седьмого транша кредита, сообщается в пресс-релизе.

Необходимость корректировки условий возникла по причине сдвига в графике реализации мер Программы в рамках первых шести траншей, отмечено в сообщении.

В частности, Совет ЕФСР одобрил перенос контрольной даты оценки выполнения условий седьмого транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года и запрос Министерства финансов Беларуси о переносе даты окончания доступности кредита с 31 декабря 2018 года на 31 марта 2019 года.

В рамках одобренных изменений актуализированы пороговые значения количественных показателей и уточнена редакция некоторых условий. Пороговое значение по минимальному уровню валовых международных резервов установлено с учетом складывающейся динамики данного показателя в первой половине 2018 года, прогнозируемых валютных потоков и с целью недопущения снижения уровня покрытия валовых международных резервов ниже двух месяцев импорта. Пороговые значения по монетарным показателям установлены на уровнях, способствующих сдерживанию инфляции по итогам 2018 года в рамках установленного 6%-го целевого значения. Условие по принятию постановления правительства Беларуси, направленного на внедрение в практику оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности, не выполненное в рамках шестого транша, было повторно включено в условия предоставления седьмого транша в качестве контрольного показателя.

Кроме этого, из условий предоставления транша исключены несколько мер, потерявших актуальность по состоянию на новую контрольную дату. Из них можно отметить меры бюджетной и тарифной политики, выполненные по итогам 2017 года, как это ранее предусматривалось Программой.

В частности, в 2017 году государственный бюджет выполнен с широким профицитом (по согласованной с ЕФСР методологии) на уровне 2,3% ВВП, против нулевого сальдо, предусматриваемого Программой. Расходы бюджета на финансирование заработных плат выросли на 8,6%, против максимально установленных Программой 9%. Также выполнено требование по повышению уровня возмещения тарифами затрат по оказанию транспортных услуг населению до 70% по итогам 2017 года.

Условие по принятию указа президента Беларуси об утверждении порядка принятия местными органами власти решений по передаче в доверительное управление устойчиво неплатежеспособных коммунальных сельскохозяйственных предприятий исключено из условий предоставления транша, так как ранее принято решение о передаче предприятий в доверительное управление на основе отдельных решений президента страны.

Напомним, Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси шестой транш финансового кредита из средств Фонда в объеме 200 млн долларов, сообщила пресс-служба банка.

С учетом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлено 1,8 млрд долларов из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку Программы реформ.

Условиями предоставления шестого транша предусматривалось выполнение 25 показателей, из которых на контрольную дату оценки транша (1 октября 2017 года) не были выполнены 5 показателей, включая 3 контрольных. Нереализованные контрольные меры были направлены на поддержку развития малого и среднего бизнеса через принятие постановления правительства о внедрении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности; создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей; активизацию рынка труда через ускорение оптимизации численности занятых на государственных предприятиях и переобучение высвобождаемых работников в соответствии с требованиями рынка. Основной целью невыполненных индикативных мер было сдерживание инфляционного давления со стороны избыточного денежного предложения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил изменения в Программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, в части условий...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кто клюнет на «оршанский офшор» и что говорят реально работающие в регионе инвесторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика