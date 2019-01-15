В Мингорисполком подана заявка на проведение Дня Воли: в программе шествие и концерт на «Динамо»

Оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске подал заявку в Мингорисполком на проведение праздничных мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале написал один из организаторов Эдуард Пальчис.

В заявке организаторы просят разрешить 24 марта шествие от улицы Октябрьской к стадиону «Динамо», где пройдет митинг и концерт.

Заявка на проведение массового мероприятия была подана от юридических лиц: культурной площадки «Арт Сядзіба» и Партии БНФ.

«Мерапрыемства скіраванае на нацыянальную кансалідацыю вакол каштоўнасцяў дзяржаўнага суверэнітэту, развіцця ды ўмацавання беларускай нацыі, на прыцягненне ўвагі беларускага грамадства да спадчыны БНР, да неабходнасці нацыянальнага адзінства дзеля абароны незалежнасці Беларусі», — говорится в Facebook оргкомитета .

Выбор локации для проведения мероприятия организаторы объясняют тем, что на популярной у жителей Минска и туристов улице Октябрьской почти отсутствует автомобильное движение, она широкая и удобная для шествия и демонстрации, ее перекрытие в выходной день никому не будет мешать. К тому же, есть опыт по организации и проведению на этой улице массовых мероприятий и шествий.

Стадион «Динамо» для проведения концерта организаторы выбрали по нескольким причинам: 1. Символично. Именно на стадионе «Динамо» 30 лет назад, 19 февраля 1989 года, состоялся первый разрешенный митинг под бело-красно-белыми флагами, организованный оргкомитетом БНФ и Конфедерацией белорусских объединений («Талака», «Тутэйшыя» и другие — на тот момент около 100 молодежных национально-демократических организаций). 2. Реалистично. Готовая инфраструктура стадиона позволяет комфортно вместить более 30 тысяч человек, а также исключить возможные проблемы для организаторов при плохой погоде. 3. Зрелищно. Большие экраны и сцена, новый красивый стадион, тысячи людей и торжественная атмосфера — все это позволит создать настоящий праздник белорусского единства.

С руководством стадиона оргкомитет уже провел предварительное обсуждение варианта проведения на этой площадке Дня Воли 2019.

«Атрымана інфармацыя, што ёсць магчымасць закрыць поле і бегавыя дарожкі адмысловым пакрыццём, паставіць сцэну, забяспечыць наведнікаў харчаваннем і цёплымі напоямі праз шматлікія кропкі продажу на стадыёне. У гэты час на стадыёне не плануецца вялікіх мерапрыемстваў: футбольны сезон пачнецца ў красавіку, а Еўрапейскія гульні адбудуцца ў чэрвені-ліпені, таму стадыён будзе гатовы прыняць Дзень Волі пры пазітыўным адказе Мінгарвыканкама», — говорят организаторы.

Как прошло 100-летие БНР?

Напомним, в прошлом году День Воли впервые за много лет был официально разрешен. Изначально оргкомитет по празднованию 100-летия БНР подал в Мингорисполком заявку на проведение шествия и праздничного концерта на площади Свободы. Город заявку отклонил, но сам предложил другую площадку — перед Большим театром оперы и балета. Место для многих знаковое — именно там в 1990-е годы проходили акции протеста, а в 1996-м на площади Парижской Коммуны состоялся один из самых многочисленных Дней Воли.

В итоге по всей стране прошли праздничные мероприятия. Не обошлось и без задержания участников запрещенной акции в Минске: задержано было около 50 человек , некоторых потом отпустили. На разрешенный концерт в Минске у оперного театра, по разным оценкам, за шесть часов через досмотр, учитывая тех, кто уходил и возвращался, прошло около 50 тысяч человек.

Организацию концерта у театра взяла на себя небольшая часть оргкомитета по празднованию 100-летия БНР, среди которых были активисты Павел Белоус, Антон Мотолько и Эдуард Пальчис.