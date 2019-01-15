Семенам - пристальное внимание

По состоянию на 10 января 2019 года во всех сельскохозяйственных организациях района подготовлено не менее 100% семян от требуемой засыпки семян яровых зерновых и зернобобовых культур. При потребности 2350 тонн семян подготовлено и соответствует требованиям Минсельхозпрода 2450 тонн, что составляет 104,3% к необходимым объемам.





В настоящее время ведется очистка семян многолетних трав. Среднерайонный показатель наличия кондиционных семян трав к потребности составляет на данный момент только 33 %. Данная цифра сложилась во многом благодаря 69% кондиционных семян, имеющихся в наличии в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро". В этом хозяйстве с полной ответственностью отнеслись к проблеме обеспечения кондиционными семенами трав. Можно поставить в пример кладовщика склада "Лелюки" Николая Станиславовича Дедуля и кладовщика склада "Лежневичи" Елену Александровну Зинович по их умению и настойчивости в процессе очистки семян трав.

В то же время, очень медленные темпы очистки семян трав сегодня в КСУП "Трабы" и КСУП "Юратишки", от которых в инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений пока не поступило ни одного килограмма кондиционных семян трав. Низкий процент обеспеченности также в КСУП "Агро-Липнишки" и КСУП "Субботники", где обеспеченность кондиционными семенами составляет только 6,2% и 10,7% соответственно.

Всем хозяйствам необходимо ускорить темпы очистки семян многолетних трав и завершить их очистку до 1 февраля 2019 года.

Л. ШОСТАК,

начальник Ивьевской государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.