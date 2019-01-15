Отмечен труд лучших

По итогам работы животноводческой отрасли районы за декабрь 2018 года в рамках республиканской акции “Наш животновод" поощрены райкомом прфсоюза работники агропромышленного комплекса:
Зоя Иосифовна Проборщ - управляющий отделением в животноводстве МТФ "Трабы" КСУП "Трабы"; Надежда Васильевна Волчкевич - оператор машинного доения МТК "Липнишки".
Профкомами хозяйств поощрены:
Звено операторов машинного доения МТК "Трабы" КСУП "Трабы": Татьяна Сергеевна Райская, Оксана Ивановна Шевчик, Иван Владимирович Добролович; Валентина Аркадьевна Гудень - оператор машинного доения МТФ "Морино" филиала "Азот АГРО" УСП "Новый Двор-Агро"; Иван Иосифович Ляцкий - оператор машинного доения МТК "Тивновичи" филиала "Азот АГРО" УСП "Новый Двор-Агро"; Зоя Николаевна Панкратова - оператор машинного доения МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки"; Нина Анатольевна Шавела - животновод МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки"; Регина Вацлавовна Круповская - животновод МТФ "Вигушки" КСУП "Субботники"; Юлия Юрьевна Ракович - животновод МТК "Субботники" КСУП "Субботники"; Станислав Иванович Кудлош - животновод МТК "Геранены" КСУП "Баума"; Владимир Анатольевич Романовский - животновод фермы "Заболоть" КСУП "Баума"; Светлана Чеславовна Ивуть - оператор машинного доения МТФ "Князиковцы" КСУП "Агро-Липнишки"; Андрей Викторович Содовой - животновод фермы "Дунай" КСУП "Агро-Липнишки".
Честь и слава передовикам сельскохозяйственного труда!
П. ВЛАДИН.
На фото: И.С. Лушко вручает награду З.И. Проборщ.