Президент рассказал, кто хочет «погреть руки на Украине» и как к нам попадает оружие из этой страны

Беларусь оказалась «по уши ввязана в украинский конфликт». Однако дестабилизация и пожар от событий в Украине не должны перекинуться на Беларусь. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

«Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо», — заявил белорусский лидер.

Что касается усилий и роли непосредственно Беларуси в направлении мирного разрешения конфликта в Украине, Александр Лукашенко отметил, что об этом не надо много говорить. «Беда у наших родных людей. Притом не мы же были инициаторами этой площадки. Инициатором была госпожа Меркель. Это она предложила встретиться в Минске. Я был в Сочи вместе с Путиным, переговоры вел в это время. И я в тот же день уехал, чтобы завтра организовать встречу», — сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что в результате украинского конфликта Беларусь столкнулась с потоком беженцев и переселенцев в количестве около 150 тыс. человек. Часть из них уже вернулись в Украину, а большинство остались в Беларуси и им предоставлены равные права.

«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь якобы идут санкционные товары. Он подчеркнул, что это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации. «Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси», — отметил президент.

Кроме того, он рассказал, что ему постоянно докладывают о массированном притоке оружия из Украины. «И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, — рассказал глава государства. — Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было».

«Нам хватило от Украины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать, по уши. Будет плохо, если конфликт затянется. Исходя из этих прагматических целей, мы просто занимаем определенную позицию по украинскому вопросу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства назвал и другие причины, по которым сторонам стоит приложить максимальные усилия для скорейшего урегулирования ситуации. «Есть проблемы. Они могут быть еще больше. И уходить от этого вопроса мы просто не имеем никаких оснований», — уверен он.

Александр Лукашенко в частности констатировал, что Европа вроде бы озаботилась событиями в этом регионе, ввязаны в конфликт и США. «Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок — развал Советского Союза. Второй — Украина. Чего сегодня американцев упрекать? И не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности (почему сейчас этот договор перечеркнули фактически). До Урала обстреливается полностью малыми ракетами вся Россия. Так надо и в силу этого закрывать эту проблему», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что стоит бояться даже не того, что на территории Украины будет НАТО: «Там достаточно людей в Украине, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят. И я также руководству России довел эту позицию. Это тоже надо понимать и видеть».

Глава государства считает, что каждый на фоне конфликта в Украине преследует свои цели. У сторон порой нет желания вновь собраться и обсудить проблемы безопасности в регионе. «Недавно на Мюнхенской встрече и вообще, встречаясь с американцами, европейцами — они везде говорят, что хотят мира в Украине, чтобы в Европе был порядок. Я говорю: слушайте, давайте хоть соберемся в рамках ОБСЕ, обсудим проблемы. Нет, не хочется. У каждого свои цели», — сказал Александр Лукашенко.

Аналогично и с инициативой о проведении нового международного переговорного процесса Хельсинки-2. «Мне намекают в Европе, что не надо это инициировать, это невозможно, не нужно сейчас. Понятно. Вот позиция Европы. Им это не нужно. Хотя и та же Меркель, и другие, и бывший президент Франции, может, и нынешний понимают, что это же в нашем доме пожар. Это же полыхнет. Сегодня уже втянуты в этот конфликт и Польша (не только по национальному признаку), и Венгрия. Дальше будет хуже. Надо тушить этот пожар. Нет — какая-то игра…», — охарактеризовал ситуацию Глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил, что когда только начался конфликт в Украине, белорусская сторона предложила определенный план его разрешения, однако он не был принят. «Когда начался конфликт, позвонили мне поляки сразу. Я говорю: хорошо, если вас интересует план „диктатора“, мы можем предложить. И им сказал: если вы не примете этот план, я буду считать, что вам не надо нормализация в Украине. Туск со мной согласился. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза», — рассказал Президент.