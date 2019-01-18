Первое заседание рабочей группы по дорожной карте структурных реформ состоится в январе

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание межведомственной рабочей группы по организации совместной работы со Всемирным банком для подготовки документа "Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь" состоится до конца января. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич сегодня во время прямой телефонной линии.

"Планируется, что до конца января будет организовано первое заседание рабочей группы с участием специалистов Всемирного банка, на котором будет намечен календарный график подготовки конкретных мероприятий для их последующего обсуждения и внесения на рассмотрения в правительство", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Дорожная карта структурных реформ предполагает инициативы по нескольким направлениям. "Кроме дальнейшего поддержания макроэкономических балансов, связанных с проведением взвешенной денежно-кредитной политики, развития финансового рынка, будет продолжена выработка мер по отдельным направлениям. Это в том числе совершенствование социальной защиты населения, повышение эффективности использования государственного имущества", - пояснил замминистра. Он также отметил, что такое понятие, как "структурные реформы", широко используемое в мировом сообществе, связано с введением стимулов для повышения эффективности работы в разных сферах на долгосрочный период.

Межведомственная рабочая группа была создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 11 января 2019 года №8р. Дмитрий Ярошевич назначен ее руководителем. Рабочая группа может при необходимости привлекать к работе по подготовке документа руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций с согласия их руководителей. Минэкономики занимается организационным обеспечением деятельности рабочей группы.-0-