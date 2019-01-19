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Полиция Греции применила газ на митинге против соглашения с Македонией
20.01.2019 18:24 — Новости Экономики | Tut.by
Полиция Греции открыла слезоточивый газ по митингующим, выступающим против соглашения Афин со Скопье о смене названия бывшей югославской республики на Северную Македонию. Об этом сообщает Reuters.
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Более 100 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье.
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