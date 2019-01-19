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Полиция Греции применила газ на митинге против соглашения с Македонией

20.01.2019 18:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Полиция Греции открыла слезоточивый газ по митингующим, выступающим против соглашения Афин со Скопье о смене названия бывшей югославской республики на Северную Македонию. Об этом сообщает Reuters.

Более 100 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье. Собравшиеся с греческими флагами исполнили греческий гимн и спели патриотические песни. Демонстранты начали скандировать лозунги против «предательского соглашения со Скопье» и потребовали, чтобы премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказался от ратификации документа, по которому Республика Македония станет называться Республикой Северная Македония, передает ТАСС.

12 июня 2018 года глава правительства Греции Алексис Ципрас и премьер-министр Македонии Зоран Заев договорились об изменении названия бывшей югославской республики.

13 января министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в знак протеста против сделки с Македонией, согласно которой Афины не будут препятствовать попыткам Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

Скопье и Афины на протяжении 20 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области.

 
 
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Более 100 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье.
 
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