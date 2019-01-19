Полиция Греции открыла слезоточивый газ по митингующим, выступающим против соглашения Афин со Скопье о смене названия бывшей югославской республики на Северную Македонию. Об этом сообщает Reuters.



Более 100 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье. Собравшиеся с греческими флагами исполнили греческий гимн и спели патриотические песни. Демонстранты начали скандировать лозунги против «предательского соглашения со Скопье» и потребовали, чтобы премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказался от ратификации документа, по которому Республика Македония станет называться Республикой Северная Македония, передает ТАСС.



12 июня 2018 года глава правительства Греции Алексис Ципрас и премьер-министр Македонии Зоран Заев договорились об изменении названия бывшей югославской республики.



13 января министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в знак протеста против сделки с Македонией, согласно которой Афины не будут препятствовать попыткам Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу.



Скопье и Афины на протяжении 20 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полиция Греции применила газ на митинге против соглашения с Македонией Более 100 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье.