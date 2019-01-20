Fitch подтвердил рейтинг Беларуси, указав на риски и неприятные способы минимизировать потери

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B», прогноз «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства. Также подтвержден рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне «B».

Агентство отметило укрепление макроэкономической стабильности, безупречную платежную дисциплину суверена при низком уровне золотовалютных резервов, относительно слабые перспективы роста, подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор и высокую зависимость от финансовой поддержки и объемов торговли с Россией.

Макроэкономическая ситуация в Беларуси продолжала улучшаться в 2018 году благодаря сочетанию благоприятных внешних факторов и устойчивых улучшений проводимой макроэкономической политики. Cреднегодовая инфляция снизилась до 4,9% (5,6% декабрь к декабрю — ред.), что соответствует текущему среднему значению стран с рейтингом «B» и ниже целевого показателя Нацбанка. При этом Fitch ожидает, что средняя инфляция вырастет до 6% в 2019 году за счет повышения рисков, связанных с торговыми партнерами, волатильностью финансовых рынков и продолжающимся быстрым ростом зарплаты.

Агентство считает, что в 2019 году благоприятное влияние циклических факторов будет умеренным. «Рост экономики Беларуси достиг 3% в 2018 году, что было обусловлено благоприятными условиями внешнего финансирования, высокими экспортными ценами, а также потреблением домашних хозяйств, растущим за счет увеличения реальных зарплат и объемов кредитования», — говорится в сообщении. Fitch ожидает замедления роста до 2,2% в 2019 году и 2% в 2020-м

Беларусь в настоящее время ведет переговоры о российском нефтяном налоговом маневре. Общие потери страны оцениваются в сумму до 10,6 млрд долларов в период между 2019 и 2024 годами, при условии средней цены на нефть 70 долларов за тонну и росте объемов переработки белорусскими НПЗ с 18 млн тонн до 24 млн тонн в 2020—2024 годах. «Ущерб может быть снижен за счет повышения цен на топливо на внутреннем рынке, снижения объемов переработки, но это потребует корректировки бюджета и переоценки перспектив роста», — предупреждают эксперты.

При этом краткосрочные риски государственного и внешнего финансирования остаются управляемыми. Обслуживание долга в иностранной валюте в 2019 году составит 3,2 млрд долларов, причем основной долг, 600 млн долларов по российским кредитам, может быть рефинансирован за счет нового кредита. Беларусь также рассчитывает на 200 млн долларов от ЕАБР, планирует размещение внутренних рублевых облигаций, на погашение долга также будут направлены поступления от уплаты пошлин на нефть и нефтепродукты.

Затраты страны на обслуживание долга остаются высокими, в среднем 3,5 млрд долларов в 2020—2021 годах. Fitch отмечает вероятность выхода Беларуси на рынки заимствования России и Китая, но не ожидает новых выпусков евробондов до 2020 года. При этом агентство делает оговорку о том, что в прогнозе не учитывается возможность программы с МВФ.

Fitch ожидает, что международные резервы Беларуси сократятся до 6,8 млрд долларов в 2019 году с 7,1 млрд долларов в 2018 году из-за расходов на обслуживание долга и сокращения чистых продаж иностранной валюты резидентами. Чистый внешний долг оценивается в 42% ВВП на конец 2018 года, что заметно выше исторического медианного диапазона «B» в 15%.

Госдолг в расширенном определении, включая гарантии правительства, в 2018 году снизился до 51,4% ВВП, что отражает сокращения объема предоставляемых гарантий, досрочное погашение долга. При этом Fitch обращает внимание на высокие валютные риски, так как 90% госдолга номинированы в иностранной валюте.