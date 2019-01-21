В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автономная котельная сегодня Новые микрорайоны растут как грибы после дождя, а возможности их подключения к центральным теплосетям ограничены. Нередко такое решение обходится слишком дорого....

Новые микрорайоны растут как грибы после дождя, а возможности их подключения к центральным теплосетям ограничены. Нередко такое решение обходится слишком дорого. При этом требования к уровню комфорта, в том числе температурного, становятся на рынке жилой недвижимости все выше. Очевидным решением представляются автономные котельные, в том числе крышные. Сегодня такой вариант достаточно популярен у застройщиков. Проекты с автономными котельными позволяют строить жилье практически в любом месте, при этом существенно снижаются расходы на обслуживание инфраструктуры и эксплуатацию источников тепла. Кроме того, производство тепла и горячей воды непосредственно в местах потребления позволяет сократить энергопотери. Наиболее эффективным решением для автономной котельной, особенно в условиях постоянного роста цен на энергоносители, являются конденсационные котлы. Отличие их конструкции заключается в особом устройстве теплообменника.Обратный, то есть остывший, теплоноситель подается именно в ту зону котла, где проходят дымовые газы, уже отдавшие основную часть своей энергии теплоносителю системы отопления, и если теплоноситель имеет достаточно низкую температуру, то водяной пар, образующийся в процессе сжигания природного газа, конденсируется на поверхностях теплообмена, отдавая ему дополнительное тепло сверх того, которое выделяется в процессе горения. Таким образом существенно увеличивается КПД котла и снижается расход топлива, а также стоимость полученной тепловой энергии.Применение конденсационных котлов поднимает эффективность автономного теплоснабжения на качественно иной уровень, делая такой подход конкурентным по отношению к централизованному. Поэтому подобные схемы все чаще применяются на практике.Одним из примеров может служить новый уфимский микрорайон Яркий, расположенный между озерами Кустаревский и Большой Танагу в Демском районе столицы Башкирии. В качестве типового решения для системы теплоснабжения части зданий здесь приняты крышные котельные на базе конденсационных котлов Viessmann.Так, отопление корпуса 10б первого квартала Яркого, имеющего площадь 21 тысяча квадратных метров, обеспечивает котельная на базе двух сдвоенных конденсационных котлов Vitocrossal 100 мощностью по 600 киловатт и одного агрегата мощностью 300 киловатт.Выбор оборудования был продиктован его экономичностью. Ннормативный КПД с учетом потенциального тепла конденсации водяных паров достигает 98 процентов. Благодаря сдвоенному исполнению, два в одном корпусе, котлы обеспечивают высокую производительность при компактных размерах, что особенно важно для крышных котельных.Используемая цилиндрическая горелка MatriX имеет диапазон модуляции до 1:5 в течение длительного времени работы, а регулятор сгорания Lambda Pro Control позволяет горелке динамически подстраиваться под текущие условия работы и поддерживать оптимальное качество сгорания топлива.www.viessmann.com