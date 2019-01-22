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Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, отвечавший в том числе и за Беларусь, уходит в отставку
23.01.2019 08:27 — Новости Экономики | Tut.by
Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл уходит в отставку. Об этом в
Госсекретарь США Майк Помпео в
«Я ценил его советы и мудрость, поскольку он возглавлял нашу европейскую команду в этой администрации. Я желаю ему и его жене Элизабет, которая также является преданным государственным служащим, большого счастья», — написал Майк Помпео.
Уход Митчелла с должности главы Управления по делам Европы и Евразии запланирован на 15 февраля 2019 года. Исполнять обязанности помощника госсекретаря США будет Элизабет Миллер.
Как сообщает
Уэсс Митчелл возглавлял пост главы Управления по делам Европы и Евразии Госдепартамента США с сентября 2017 года. Он также отвечал за отношения со многими странами на постсоветском пространтсве, в том числе — и за отношения с Беларусью.
В октябре прошлого года он
Белорусский президент тогда
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Как сообщает Washington Post, Митчелл сослался на личные и профессиональные причины в письме об отставке от 4 января.
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