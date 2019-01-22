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Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, отвечавший в том числе и за Беларусь, уходит в отставку

23.01.2019 08:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл уходит в отставку. Об этом в Twitter сообщил представитель Государственного департамента США Роберт Палладино.


Александр Лукашенко и Уэсс Митчелл, 31 октября 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter заявил, что Митчелл «сделал выдающуюся работу в качестве помощника секретаря».

«Я ценил его советы и мудрость, поскольку он возглавлял нашу европейскую команду в этой администрации. Я желаю ему и его жене Элизабет, которая также является преданным государственным служащим, большого счастья», — написал Майк Помпео.

Уход Митчелла с должности главы Управления по делам Европы и Евразии запланирован на 15 февраля 2019 года. Исполнять обязанности помощника госсекретаря США будет Элизабет Миллер.

Как сообщает Washington Post, Митчелл сослался на личные и профессиональные причины в письме об отставке от 4 января.

Уэсс Митчелл возглавлял пост главы Управления по делам Европы и Евразии Госдепартамента США с сентября 2017 года. Он также отвечал за отношения со многими странами на постсоветском пространтсве, в том числе — и за отношения с Беларусью.

В октябре прошлого года он назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». В конце октября он приезжал в Минск с официальным визитом. Уэсс Митчелл встречался с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Белорусский президент тогда заявил, что Беларусь для США может стать «самым надежным, честным и искренним партнером». «Если мы договоримся и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним», — добавил тогда белорусский президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает Washington Post, Митчелл сослался на личные и профессиональные причины в письме об отставке от 4 января.
 
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