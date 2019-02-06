Семь конкретных мер по укреплению инфобезопасности Беларуси

Андрей Елисеев, директор по исследованиям центра EAST (Варшава)

На прошлой неделе Александр Лукашенко провел отдельное совещание на тему информационной безопасности. Причин две: недавние информационные нападки российских СМИ и приближение парламентских и президентских выборов. Без принятия конкретных мер само по себе создание новых органов и организаций инфобезопасность Беларуси не укрепит, считает команда аналитиков исследовательского центра EAST Андрей Елисеев, Вероника Лапутько и Александр Папко.

По словам Лукашенко, назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. В конце 2017 уже был создан новый орган — Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Создание новых органов и комиссий принесет минимальную пользу для инфобезопасности страны без ряда важных законодательных и практических мер. Такие меры были предложены Центром EAST в рамках проведенного исследования по укреплению инфобезопасности Беларуси.

Увеличить разнообразие источников медиаконтента

Современное регулирование телевещания всецело погружает население Беларуси в медиапространство одного-единственного иностранного государства. Эта ситуация ненормальная, даже если бы Россия возглавляла мировые рейтинги свободы СМИ. Она тем более пагубна, учитывая большую долю дезинформации и пропаганды на наиболее легкодоступных и популярных российских телеканалах, а также высокую степень их зависимости и использования российским руководством для достижения своих внешнеполитических целей.

Три из девяти обязательных общедоступных телеканалов в Беларуси относятся к так называемым «гибридным» каналам (ОНТ, «РТР-Беларусь"и „НТВ-Беларусь“) с доминированием российского контента — как развлекательного, так и новостного. Телеканал СТВ также следует отнести к „гибридным“, поскольку значительная часть его ежедневной вещательной сетки состоит из контента российского телеканала Рен ТВ. Еще один обязательный телеканал („Мир“) освещает сотрудничество стран СНГ. Добавляя иностранные телеканалы в перечень общедоступных, который регулируется постановлением Совета министров, можно также следовать принципу гибридизации, то есть включать в вещательную сетку местный медиаконтент.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В случае кабельного вещания, на законодательном уровне следует установить обязательную минимальную долю телеканалов (например, не менее 30% предлагаемых в пакете телеканалов), в производстве которых не участвует Россия. Без этой нормы само по себе наличие иностранных телеканалов в разрешенном списке для трансляции в Беларуси (сейчас он включает 202 канала) не способствует разнообразию источников медиаконтента и усилению инфобезопасности. На практике, часто до 90% телеканалов в пакетах кабельного телевидения имеют российское происхождение. Десятки западных телеканалов из списка игнорируются операторами кабельного телевидения. Та же доля может постичь и украинский UATV, который Мининформ добавил в реестр.

Министерству информации следует чаще пересматривать список иностранных телеканалов, разрешенных для вещания на территории Беларуси, для исключения тех телеканалов, которые отмечены в распространении недостоверной информации, а также добавления телеканалов, которые вещают в соседних государствах (Украина, Польша, Литва, Латвия). Такие телеканалы не должны транслировать исключительно развлекательный контент.

Следует создать более благоприятные условия для производства и трансляции местного медиапродукта, замещая им произведенный за рубежом медиаконтент. Для улучшения качества медиаконтента и повышения его конкурентоспособности белорусские телеканалы нуждаются в больших инвестициях для разработки собственного продукта, приобретения и дублирования западных сериалов, покупки франшиз для ретрансляции популярных зарубежных телепрограмм. Такие инвестиции могут быть обеспечены за счет большего госфинансирования и частных источников. В бюджете на 2019 год расходы на СМИ заложены в размере 151 млн рублей, на треть больше, чем годом ранее. На что именно пойдут дополнительные значительные ресурсы?

Переформатировать трансляцию зарубежных новостных программ

На данный момент „гибридные“ телеканалы транслируют российские новости в прайм-тайм, а белорусский новостной блок фактически идет наравне с российским региональным. Такая ситуация создает неоднозначный политический посыл для белорусской телеаудитории.

Государственные телеканалы уже предпринимали попытки ограничить российский политизированный контент (например, посредством перемещения шоу российского журналиста Владимира Соловьева на „РТР-Беларусь“, а также передачи „Время покажет“ на ОНТ на позднее время эфира). Однако требуются дальнейшие шаги в этом направлении.

Предотвратить ретрансляцию сомнительного контента национальными телеканалами

Смысл существования реестра иностранных телеканалов, разрешенных к трансляции в Беларуси, теряется в случае регулярной ретрансляции сомнительного контента иностранных телеканалов, не включенных в реестр иностранных телеканалов. Так происходит в случае с телеканалом СТВ. Значительная часть его эфирного времени состоит из контента российского телеканала Рен ТВ, который не включен в перечень иностранных телеканалов, которым разрешено вещание на территории Беларуси

Примеры постоянных телепередач Рен ТВ на канале СТВ — „Загадки человечества с Олегом Шишкиным“, „Самые шокирующие гипотезы“, „Странное дело“. Ранее сетка вещания СТВ постоянно транслировала такие программы Рен ТВ как „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко», «Военная тайна» с Игорем Прокопенко", «Тайны Чапман», «Русские не сдаются! Оружие специального назначения». Многие выпуски данных программ содержат абсурдный антинаучный контент, милитаристские пророссийские сюжеты и шовинистические месседжи.

К примеру, программы «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» утверждали, что в реальности Земля плоская, а «единственной причиной существования NASA является публичная пропаганда и продвижение ложной идеи шарообразной картины мира», самая древняя человеческая цивилизация существовала 3 млн лет назад в Сибири, а европейцы, в отличие от предков русских, многие столетия пользовавшихся баней, якобы не мылись до конца 19 столетия.

Популяризовать белорусскую национальную идентичность и культуру

В настоящее время телеканал «Беларусь 3» вещает преимущественно на белорусском языке, но его контент почти полностью посвящен вопросам культуры. Вещание на белорусском языке должно быть расширено на всех национальных телеканалах, а белорусскоязычный контент должен стать более разнообразным — от новостных и спортивных программ до передач о моде и здоровье.

Включение в программную сетку большего числа качественного белорусскоязычного развлекательного контента будет способствовать повышению статуса белорусского языка. Следует рассмотреть возможность создания детского канала на белорусском языке, а также покупки франшизы всемирно известных СМИ (National Geographic, Discovery Channel, Евроспорт и др.)

Создать более привлекательные условия для частных инвесторов на медиарынке

Развитие рекламного рынка и медиа-рынка укрепит устойчивость белорусских СМИ. Если либерализация или приватизация медиарынка видятся госорганам неугодными по политическим причинам, следует хотя бы увеличить конкуренцию между государственными каналами. Это сделает журналистское сообщество более динамичным, профессиональным, способным реагировать на исходящие извне информационные угрозы и отвечать запросам аудитории.

Развивать медиаграмотность населения

Фейковые новости и дезинформация являются значимой общественной угрозой. Соответственно, повышать осведомленность общества о этих феноменах и противодействовать им следует с помощью разносторонних мер, включая разработку обязательного учебного курса для средних школ и включение его в школьную программу, поддержку дискуссий и тренингов в области медиаграмотности, проведение медиашкол для государственных служащих, включая сотрудников местных органов власти.

Подлинный диалог с журналистским сообществом

Поддержание регулярного подлинного, а не формального, диалога с журналистским сообществом по вопросу информационной безопасности и ее правового регулирования будет способствовать усилению устойчивости белорусского общества в отношении возможных информационных угроз. Следует восстановить деятельность Общественного координационного совета в сфере массовой информации.

Несмотря на то, что созданный постановлением Совета министров в 2008 г. орган должен собираться для обсуждения вопросов как минимум раз в квартал, в действительности состоялось всего несколько его заседаний. В Совет следует включить достаточное число независимых медиаэкспертов, а также представителей негосударственных СМИ. Его заседания должны проходить на регулярной основе как то предусмотрено законодательством, и деятельность Совета должна регулярно освещаться Министерством информации.

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