Лукашенко одобрил Мороза главой «БелОМО». Экс-директор «занижал цену, а часть разницы клал в карман»

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Мороза генеральным директором ОАО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО». Об этом сообщает пресс-служба президента.



Александр Мороз (слева) на встрече с Александром Лукашенко. Фото: president.gov.by

Лукашенко потребовал от нового руководителя уже к концу года добиться хороших результатов деятельности холдинга. «Если надо — говорите, чем помочь. Приезжайте в Министерство промышленности, ставьте им задачи от моего имени. Результат должен быть. Это хорошее предприятие, где можно работать и получать результаты», — подчеркнул он.

Мороз родился 15 июня 1975 года в деревне Третьяки Берестовицкого района Гродненской области. Окончил Белорусский государственный аграрный технический университет (инженер-механик) и Академию управления при президенте (экономист-менеджер). Трудовую деятельность начал мастером производственного обучения Белорусского государственного аграрного технического университета. В 1999 году принят на работу на государственное предприятие «Минский механический завод имени С.И.Вавилова» мастером механосборочного цеха. За время работы на предприятии прошел путь от мастера до первого заместителя гендиректора холдинга «БелОМО». Мороз также является членом Совета Республики.

В конце января стало известно о задержании гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского, который возглавлял объединение с 1992 года. Спустя несколько дней генпрокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание Бурского. Но статью, по которой был задержан управленец, он не назвал. «Есть же семья, дети, родственники, не так все просто. Хочу дождаться более весомых результатов, потому что как судья знаю: бывают такие ситуации — и оправдательный приговор. А потом что делать? Как человеку в глаза смотреть?», — пояснил он.

Александр Лукашенко все же раскрыл некоторые детали дела. «Вся экономика — от продаж готовой продукции, от стоимости этой продукции. Они занижали стоимость, насколько я помню это уголовное дело. Там занижали цену на ваш товар, а разницу делили между потребителем в России и часть клали себе в карман», — сказал Лукашенко.

Глава государства выразил убежденность, что в коллективе сделают должные выводы и подобные факты не повторятся, а работа холдинга выйдет на хороший уровень.

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга «БелОМО» помимо Минского механиче­ского завода имени С.И.Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».