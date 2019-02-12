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Многострадальные заводы Орши передали МТЗ и БЕЛАЗу
13.02.2019 11:04 — Новости Экономики | Tut.by
Акции ОАО «Оршанский инструментальный завод» переданы в собственность ОАО «МТЗ», а акции ОАО «Завод приборов автоматического контроля» — ОАО «БЕЛАЗ». Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Министерства промышленности.
В Минпроме пояснили, что данное решение принято «с учетом создания благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов в Оршанском регионе, а также в соответствии с распоряжением президента № 242 «О развитии отдельных предприятий Оршанского района».
МТЗ планирует реализовать в Орше проект по организации центра по гарантийному, послегарантийному, техническому и сервисному обслуживанию в Витебской области (благоприятное территориальное расположение), с созданием склада запасных частей. Кроме того, предполагается освоить производство новых видов инструментов для металлообрабатывающих станков (с учетом имеющихся компетенций МТЗ в данном направлении), отметили в Минпроме.
На Заводе ПАК планируется реализовать инновационный проект кольцераскатного производства и производства ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью 130−450 тонн. Актуальность проекта обусловлена возможностью создания уникального современного производства высокотехнологичной продукции, не имеющего аналогов в Беларуси; решения проблемы зависимости от импортной составляющей в затратах на производство карьерных самосвалов «БЕЛАЗ»; формирования высокого экспортного потенциала, пояснили в Минпроме.
Ранее
Оршанский инструментальный завод оказался в центре внимания чиновников в апреле 2017 года, когда Александр Лукашенко потребовал помочь заводу в Витебской области. На тот момент компания находилась в предбанкротном состоянии. За прошедшее время
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В Минпроме пояснили, что данное решение принято «с учетом создания благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов в Оршанском регионе, а также в...
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