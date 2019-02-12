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Многострадальные заводы Орши передали МТЗ и БЕЛАЗу

13.02.2019 11:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Акции ОАО «Оршанский инструментальный завод» переданы в собственность ОАО «МТЗ», а акции ОАО «Завод приборов автоматического контроля» — ОАО «БЕЛАЗ». Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Министерства промышленности.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Минпроме пояснили, что данное решение принято «с учетом создания благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов в Оршанском регионе, а также в соответствии с распоряжением президента № 242 «О развитии отдельных предприятий Оршанского района».

МТЗ планирует реализовать в Орше проект по организации центра по гарантийному, послегарантийному, техническому и сервисному обслуживанию в Витебской области (благоприятное территориальное расположение), с созданием склада запасных частей. Кроме того, предполагается освоить производство новых видов инструментов для металлообрабатывающих станков (с учетом имеющихся компетенций МТЗ в данном направлении), отметили в Минпроме.

На Заводе ПАК планируется реализовать инновационный проект кольцераскатного производства и производства ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью 130−450 тонн. Актуальность проекта обусловлена возможностью создания уникального современного производства высокотехнологичной продукции, не имеющего аналогов в Беларуси; решения проблемы зависимости от импортной составляющей в затратах на производство карьерных самосвалов «БЕЛАЗ»; формирования высокого экспортного потенциала, пояснили в Минпроме.

Ранее сообщалось, что Оршанскому инструментальному заводу должны выделить из инновационного фонда порядка 48 млн рублей на модернизацию и закупку новых станков. Объем инвестиций в совместный проект БЕЛАЗа и Завода ПАК оценивался в 187,7 млн рублей.

Оршанский инструментальный завод оказался в центре внимания чиновников в апреле 2017 года, когда Александр Лукашенко потребовал помочь заводу в Витебской области. На тот момент компания находилась в предбанкротном состоянии. За прошедшее время было внесено много предложений по восстановлению предприятия. Но не все они нашли одобрение. 13 августа 2018 года Лукашенко опять проинспектировал работу предприятия и остался недоволен увиденным. После этого произошли перестановки в руководстве Минпрома и правительства.

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В Минпроме пояснили, что данное решение принято «с учетом создания благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов в Оршанском регионе, а также в...
 
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