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Почта в помощь. В 2018 году Беларусбанк закрыл 146 отделений

13.02.2019 11:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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За 2018 год количество отделений Беларусбанка уменьшилось на 146. Крупнейший госбанк страны намерен в будущем продолжить оптимизацию сети и рассчитывает на активное партнерство с «Белпочтой». Об этом в интервью корпоративному журналу сообщил председатель правления банка Виктор Ананич.


На начало 2019 года по всей территории Беларуси работало 1332 отделения, большая часть из них, 710, остается в сельской местности.

«В ближайшем будущем мы продолжим оптимизацию сети отделений, в первую очередь это коснется нерентабельных отделений. Но в то же время мы будем вести активное сотрудничество с „Белпочтой“ для удовлетворения потребностей клиентов, которые нуждаются в офлайн услугах», — сказал Ананич.

Большое внимание будет уделяться и развитию дистанционных каналов обслуживания. Вместе с тем в Беларусбанке также рассматривают вопросы открытия новых отделений в наиболее перспективных районах.

Виктор Ананич отверг упреки в том, что Беларусбанк пытается сохранить традиционную форму бизнеса. «Нам близок опыт скандинавских стран, в которых, подчеркиваю, за более чем 10 лет количество банковских отделений сократилось на 45−60%, отношение затрат к активам уменьшилось на 25−30%, а численность персонала — на 30%, при этом не были снижены темпы развития бизнеса», — пояснил Ананич.

Стратегия Беларусбанка по реорганизации сети отделений основана на том, чтобы ресурсы, в частности человеческие, работали максимально эффективно.

— Мы развиваем и повышаем компетенции сотрудников, подготавливая их к работе в новых условиях. Изменения касаются не только знаний, но и подходов в работе. Банк трансформируется также, как и трансформируется наше общество, — отметил Ананич. — Молодое поколение, которое имеет особые установки на концептуальном уровне и у которого свои представления об образовании, виртуальной среде обитания, жизни без границ и т.д., видит изменения совсем по-другому. И, безусловно, в их представлении они должны происходить гораздо быстрее. Беларусбанк выбирает эволюционный переход от традиционного банка к цифровому. Мы считаем, что трансформация должна носить выверенный, спокойный, предсказуемый и заранее спланированный характер.

12 декабря 2017 года Александр Лукашенко поручил Виктору Ананичу сохранить социальную направленность в работе Беларусбанка.

Стратегия развития банка до 2020 года включает такие ключевые направления, как коммерциализация бизнеса, оптимизация затрат, совершенствование организационной структуры, совершенствование системы риск-менеджмента, снижение валютного риска, развитие IT-систем, централизация бизнес-процессов.

 
 
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В ближайшем будущем мы продолжим оптимизацию сети отделений, в первую очередь это коснется нерентабельных отделений.
 
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