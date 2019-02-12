Товарооборот Беларуси и Армении в 2018 году вырос на 17,3% до $50,1 млн

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном актуальные вопросы сотрудничества на двустороннем уровне и в интеграционных объединениях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

По итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Армении составил $50,1 млн и по сравнению с 2017-м возрос на 17,3%. Экспорт составил $37,4 млн, импорт - $12,7 млн. Сальдо положительное для Беларуси в размере $24,7 млн.

В Армении сформирована товаропроводящая сеть более 80 белорусских предприятий. Работают три предприятия с участием белорусского капитала: ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе", ООО "БелАЗ Кавказ Транс Сервис" и ЗАО "Торговый дом "БелАр".-0-