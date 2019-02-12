По предложению Путина: Лукашенко в Сочи встретится с президентами Турции и Ирана

Александр Лукашенко 14 февраля проведет встречу с президентами Турции и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.



Фото: пресс-служба президента России

Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Владимир Путин. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны прибыть в Сочи 14 февраля.

«Благодарю вас за приглашение переговорить с нашими коллегами (трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии. — Прим. пресс-службы президента), которые будут завтра у вас по важным международным проблемам», — поблагодарил российского коллегу Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также выразил уверенность, что встречи сегодня и в предстоящие дни будут очень полезны для белорусско-российских отношений.

Несколько дней переговоров

Напомним, Александр Лукашенко находится в России с официальным визитом. В ближайшие три дня запланированы его переговоры с Владимиром Путиным.

Одно из главных разногласий между Беларусью и Россией на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.

Сегодня, несмотря на напряженную повестку дня , главы Беларуси и России смогли выкроить время и покататься на лыжах .