ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По предложению Путина: Лукашенко в Сочи встретится с президентами Турции и Ирана

13.02.2019 18:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко 14 февраля проведет встречу с президентами Турции и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.


Фото: пресс-служба президента России

Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Владимир Путин. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны прибыть в Сочи 14 февраля.

«Благодарю вас за приглашение переговорить с нашими коллегами (трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии. — Прим. пресс-службы президента), которые будут завтра у вас по важным международным проблемам», — поблагодарил российского коллегу Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также выразил уверенность, что встречи сегодня и в предстоящие дни будут очень полезны для белорусско-российских отношений.

Несколько дней переговоров

Напомним, Александр Лукашенко находится в России с официальным визитом. В ближайшие три дня запланированы его переговоры с Владимиром Путиным.

Одно из главных разногласий между Беларусью и Россией на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.

Сегодня, несмотря на напряженную повестку дня, главы Беларуси и России смогли выкроить время и покататься на лыжах.

 
 
Ссылка на источник 117
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Владимир Путин. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны прибыть в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как Лукашенко создает новую «фабрику мыслей» с известным названием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика