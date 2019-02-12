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По предложению Путина: Лукашенко в Сочи встретится с президентами Турции и Ирана
13.02.2019 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 14 февраля проведет встречу с президентами Турции и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Владимир Путин. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны прибыть в Сочи 14 февраля.
«Благодарю вас за приглашение переговорить с нашими коллегами (трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии. — Прим. пресс-службы президента), которые будут завтра у вас по важным международным проблемам», — поблагодарил российского коллегу Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства также выразил уверенность, что встречи сегодня и в предстоящие дни будут очень полезны для белорусско-российских отношений.
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Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Владимир Путин. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны прибыть в...
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